Országos gálát hozott a 12. Ostrom Kupa ökölvívótorna

Remekül sikerült a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület hagyományos rendezvénye, a 12. Ostrom Kupa országos ökölvívógála.

Pénteken és szombaton ismét az ökölvívás uralta Kőszeg Fő terét. A 12. Ostrom Kupán 34 egyesület 164 ökölvívója csapott össze – 78 éles és 16 edzőmérkőzést láthattak a sportág kedvelői két nap alatt. Az utánpótlás korcsoporttól az elit korcsoportig fiúk és lányok is ringbe léptek. Tizennégy bunyós képviselte a házigazda Fitt-Box színeit, a hazai közönség nagy örömére mindannyian szépen teljesítettek. De kesztyűt húztak az ugyancsak kőszegi Alpokalja Küzdősport Alapítvány, valamint a szombathelyi Skorpió Box Club sportolói is.

A rendezvény rangját igazolja, hogy megjelent Kőszegen a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szinte teljes vezérkara. Így például dr. Bajkai István elnök, Bertók Róbert szövetségi kapitány, Rácz Attila elnökhelyettes és Tóth Zsuzsanna főtitkár.

A mérkőzések mellett sor került ökölvívó-bemutatókra is, mindenki kipróbálhatta a sportágat. A szombati nap zárásaként pedig ellátogatott a rendezvényre Katona Olivér, aki mindenkinek könnyeket csalt a szemébe, amikor kezelései eredményének köszönhetően a közönség előtt tette meg első néhány lépését.

– Örülünk, hogy ezúttal is ennyire színvonalas és jó hangulatú rendezvényt sikerült összehozni – értékelt Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó egyesület vezetője, vezetőedzője.

– Különösen nagy figyelmet kapott az idei Ostrom Kupa, hiszen a koronavírus-járvány okozta hosszú kihagyás után ez volt az első nagyobb, rangosabb ökölvívással kapcsolatos megmérettetés hazánkban. Ennek megfelelően rengeteg válogatott, a különböző válogatottak bő keretébe tartozó ökölvívó nevezett. Az ország minden tájáról érkeztek a versenyzők, mindenki motiváltan lépett ringbe, mindenki meg akarta mutatni tudását, felkészültségét. A Fitt-Box csapatából talán Buza Rafaelt és Buza Rómeót, valamint Kötzl Krisztiánt emelném ki – egyébként Buza Rómeó érdemelte ki a legjobb kőszegi öklözőnek járó különdíjat is. Remek erőfelmérő volt az idei Ostrom Kupa, minden versenyző, edző elégedetten távozott Kőszegről. A rendezvényünk nem sikerült volna ilyen jól a támogatóink nélkül, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani! Bízom benne, hogy most már folyamatosak lesznek a versenyek, mi mindenesetre rendületlenül készülünk a közelgő összecsapásokra.