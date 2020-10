Összesen hatvankét érmet gyűjtöttek a szombathelyi és sárvári versenyzők

A koronavírus-járvány miatti hosszú kihagyás ellenére is remekül teljesítettek a Vas megyei úszók a szezon első versenyén, összesen 62 érmet, 21 aranyat, 18 ezüstöt és 23 bronzot zsebeltek be a Colonia Claudia Savariensum regionális utánpótlás-bajnokság 4. fordulójában.

A koronavírus-járvány miatt az utóbbi időben nem volt problémamentes a vasi úszók felkészülése, mert lecsökkentek az edzés- és versenylehetőségeik. Az elmúlt szombaton azonban több mint fél éves kihagyás után újra versenyt rendezhetett a Szombathelyi Sportiskola úszószakosztálya. A regionális versenyükön az elsődleges céljuk az úszók szezon eleji formájának felmérése volt. A megmérettetés a vírushelyzetnek megfelelő korlátozások és óvintézkedések mellett (az uszodában nem tartózkodhattak 300-nál többen, kötelező volt a maszkviselés, a csapatokat pedig elkülönítették egymástól) rendben lezajlott.

Tejes Péter, a sportiskolások egyik edzője szerint úszóik a hosszú kihagyás után is fantasztikusan helytálltak. Rengeteg vasi érem született; a sportiskolások 41, míg a Sárvári Gyógyfürdő csapata 21 medált zsebelt be. A legjobban a szombathelyi Bozsodi Máté teljesített, összesen hat aranyat gyűjtött az E korcsoportosok (2010-ben születettek) között. Minden számot megnyert, amelyben rajthoz állt, 50 m háton pedig korosztályos megyei csúcsot úszott. Rajta kívül ki kell még emelni a szintén szombathelyi Horváth Emma Sárát (2007) és Lehotay Nándort (2009) is, előbbi ugyanis egy aranyat, egy ezüstöt és három bronzot nyert, utóbbinak pedig egy ezüstöt és öt bronzot akasztottak a nyakába. A sportiskolások felkészítését Tejes Péter mellett Budavári István vezetőedző, Szabó Tamás és Kassai Gergely vezeti, a Sárvári Gyógyfürdő csapatát pedig Berkovics Klaudia és Szummer Tamás irányítja.

Az úszóutánpótlás számára a szezon jövő hétvégén folytatódik Győrben, továbbra is óvintézkedések mellett.

Vasi eredmények. Aranyérmesek. A korcsoport (2006-ban születettek és idősebbek): Horváth Lilla Mária (100 gyors 1:01,34, 200 m gyors 2:14,44), Kalmár Alíz (200 m vegyes 2:30,51, 100 m mell 1:14,63). B (2007): Bercse Bence (200 m gyors 2:17,89). C (2008): Szabó Gergő (100 m mell 1:31,52). B-C: Szombathelyi SK SI (4×50 m női gyorsváltó – Horváth Emma Sára, Göller Dóra, Péter Petra, Horváth Bianka 2:19,29). D (2009): Péter Petra (50 m pillangó 41,58), Samu Adél (50 m mell 49,82). E (2010): Csek Noémi (50 m pillangó 50,70), Bozsodi Máté (50 m mell 37,22, 100 m hát 1:17,04, 100 m gyors 1:16,94, 200 m vegyes 3:04,46, 50 m hát 36,01, 50 m gyors 33,51), Kálmán Dávid (200 m gyors 3:24,02). F (2011): Horváth Borka (50 m mell 1:10,52, Feigl Mór (50 m mell 1:01,53, 50 m hát 49,79, 50 m gyors 42,97).

Ezüstérmesek. A korcsoport: Horváth Lilla Mária (100 m pillangó 1:07,41. B: Horváth Emma Sára (100 m hát 1:13,45, Koltai László 100 m gyors 1:02,33, 100 m mell 1:21,27, 100 m pillangó 1:09,34, Horváth Hanna Kata 100 m mell 1:28,02. C: Péntek Márk (200 m gyors 2:51,45, Szabó Gergő (400 m gyors 5:32,84. D: Lehotay Nándor (50 m pillangó 44,01, Péter Petra (200 m vegyes 3:18,79, 50 m gyors 33,65), Molnár-Végh Bálint (50 m hát 40,85, 50 m gyors 35,38). E: Csek Noémi (50 m mell 58,83, 100 m mell 2:07,48), Bolla Máté (50 m mell 57,62), Prisznyák Dominik (50 m gyors 38,03). F: Horváth Bianka (50 m pillangó 51,27).

Bronzérmesek. A korcsoport: Stifter Gréta (400 m gyors 5:06,74), Kiss Botond (100 m hát 1:06,05, 100 m mell 1:17,29), Szombathelyi SK SI (4×50 m férfi gyorsváltó – Schmatovich

Mirkó, Bálint Konrád, Boros Gergő, Feigl Mór – 2:31). B: Horváth Emma Sára (400 m gyors 5:28,79, 200 m vegyes 2:45,33, 100 m pillangó 1:20,67), Koltai László (100 m hát 1:13,76, Pados Gergő 200 m gyors 2:20,19). C: Szabó Gergő (200 m vegyes 2:55,97, 100 m pillangó 1:23,25). D: Molnár-Végh Bálint (100 m hát 1:27,37), Lehotay Nándor (50 m mell 48,53, 200 m

vegyes 3:16,68, 50 m hát 44,26, 50 m gyors 37,67, 200 m gyors 2:59,79). E: Kálmán Dávid (50 m pillangó 49,68, 100 m gyors 1:29,51, 100 m mell 1:54,91), Boros Gergő (100 m hát 1:35,22). F: Horváth Bianka (50 m gyors 40,84), Horváth Borka (50 m hát 51,01). SZV