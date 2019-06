Összességében reális eredményt ért el a Sárvár FC

Az újonc Sárvár FC teljesítette a legfőbb célkitűzést, megőrizte NB III-as tagságát – a következő szezonban pedig azért dolgozik majd a Bojan Lazic vezette szakmai stáb, hogy egy stabil harmadosztályú csapatot alakítson ki.

A Sárvár a megyei bajnokság győzteseként, egy sikeresen megvívott osztályozó után harcolta ki az NB III-as szereplés lehetőségét. A szezont még Kovács László irányításával kezdte a csapat, ám az NB III-as rajt a vártnál gyengébbre sikeredett, ezért a klubvezetés az edzőváltás mellett döntött: az MTK, az FTC és a Sopron korábbi remek labdarúgója, Bojan Lazic kapta meg a karmesteri pálcát. Az új trénerrel lendületet kapott a csapat, és a téli szünetig feltornázta magát a 16 együttest felvonultató tabella tizedik helyére. Tavasszal aztán kicsit döcögött a szekér, egy ötmeccses nyeretlenségi sorozat is nehezítette a vasiak dolgát, de végül sikerült rendezni a sorokat, a Sárvár FC a 12. helyen zárt, és megőrizte NB III-as tagságát.

– A legfőbb célkitűzést teljesítettük, tehát nem lehetünk elégedetlenek – értékelt a Sárvár FC trénre, Bojan Lazic. – Az ősz nagyon jól sikerült, a tavasz viszont nem volt éppen diadalmenet. Nem volt bő a keretünk, ezért minden egyes sérülést, eltiltást, betegséget megéreztünk – ráadásul több meccsen is rendkívül szerencsétlen körülmények közepette kaptunk ki. De én végig hittem a társaságban – és igyekeztem elérni, hogy a játékosok is higgyenek magukban, higgyenek a csapatban. A mélypont az volt, amikor hazai pályán kikaptunk a mezőny leggyengébb csapatától, a Pénzügyőrtől 1-0-ra, pedig lefociztuk ellenfelünket a pályáról – de a gólt nem mi rúgtuk. Tudtam, hogy előbb vagy utóbb, de rendezzük a sorainkat. És amikor a legjobban kellett, kilábaltunk a hullámvölgyből – az ezüst­érmes Érd elleni győzelmünkre például sokan felkapták a fejüket. A lényeg az, hogy a feladatot megoldottuk, a következő szezonban is az NB III-ban futballozhatunk. A helyezésünk reális, nagyjából ennyi volt a csapatban, kicsivel több szerencsével talán néhány ponttal többet gyűjthettünk volna. A vezetőség minden szükséges feltételt biztosított számunkra, és a szurkolóinknak is sokat köszönhetünk – örülök, hogy nem okoztunk csalódást nekik.

– Az első lépést megtettük, most pedig következik a második – jelezte Bojan Lazic, aki újabb egy évre szóló szerződést írt alá a Sárvárral. – Az előttünk álló szezonban ugyanis szeretnénk kialakítani egy stabil NB III-as csapatot. Ennek megfelelően szükségünk van erősítésekre, és értelemszerűen lesznek távozók is. Csak olyan játékosokat igazolunk, akik tényleg erősítést jelentenek, akik egyből bevethetők. Bővíteni kell a játékoskeretet, szeretném, hogy minden poszton versenyhelyzet alakuljon ki a kezdőcsapatbeli tagságért. Július első hetében kezdjük meg a felkészülést, addigra szeretnénk lezárni a tárgyalásokat a kiszemeltekkel. A távozók, érkezők nevét majd csak akkor jelentjük be, ha már konkrétumokról is beszámolhatunk.

A házi góllövőlista: 1. Skriba Máté 7, 2. Pető Benjámin 4, 3. Horváth András, Koronczai Roland 3-3, 4. Hoós Patrik, Nyírő Bálint, Rajzinger Péter 2-2, 5. Maráczi József, Németh Erik, Potyi Gábor 1-1.