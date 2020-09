Osztrák bajnok a vasi műrepülő

A szombathelyi Hoós Miklós nyerte az osztrák vitorlázó műrepülő nemzeti bajnokságot.

Hoós Miklós ismert, elismert tagja a hazai és nemzetközi vitorlázó műrepülő társadalomnak – 2016-ban világbajnokságot és magyar bajnokságot nyert, de az osztrák bajnokságon is az élen végzett 2018- ban. Az idei osztrák nyílt vitorlázó műrepülő nemzeti bajnokságnak a spittelbergi repülőtér, a Red Bull cégcsoport egyik légibázisa adott otthont. Osztrák, német és magyar pilóták tették próbára a tudásukat. Hoós Miklós haladó kategóriában nevezett, és biztosan diadalmaskodott kategóriája kilenc versenyzőt felvonultató mezőnyében.

– Egy hétig tartott a verseny – számolt be az eseményekről a 45 esztendős Hoós Miklós, akit egyébként az osztrákok külön meghívtak az ob-ra. – Az első néhány napban ismerkedtünk a körülményekkel, gyakoroltunk, aztán következett az éles bevetés. Három versenyszámot írtak ki a szervezők. Először az ismert, előre összeállított feladatsort kellett teljesítenünk, majd következett két ismeretlen feladatsor, amelyet a szervezők közvetlenül a felszállás előtt ismertettek a pilótákkal. Az első repülésem remekül sikerült, pályafutásom egyik legjobb, 82 százalékos eredményét értem el – így rögtön nyomás alá helyeztem az ellenfeleimet. Az előnyömet pedig a folytatásban higgadt versenyzéssel végig megtartottam. A szervezők kitettek magukért, nagyon jó versenyt, erős mezőnyt hoztak össze. A motoros felvontatásukat például egy nagyon komoly, extra 300-as típusú műrepülő gép végezte – ilyen repülőgéppel versenyzett Besenyei Péter is –, így alig néhány perc alatt jutottunk fel 1250 méterre, többször is elértük a 10 méter per másodpercenkénti vagy afeletti emelkedési sebességet, ami fantasztikus élmény volt. Egy erős versenyt nyertem szoros küzdelemben, győzelmem értékét pedig növeli, hogy egy számomra idegen, az osztrák csapattól kölcsönkapott Swift típusú géppel repültem.

– Sajnos szűk réteg foglalkozik vitorlázó műrepüléssel, így viszonylag ritkán rendeznek országos bajnokságokat, Magyarországon például 2016 óta nem volt ob – tette hozzá Hoós Miklós. – Ezért válogatott- társaimmal arra törekszünk, hogy minél többekkel ismertessük meg ezt a sportágat. A Szeged közelében található szatymazi repülőtéren végzünk oktatást, az elmúlt években már csaknem húsz pilótát képeztünk ki. Bízom benne, hogy folytatódik ez a tendencia.