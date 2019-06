Öt érmet hoztak haza a Balaton partjáról

Fotó: a Balaton partjáról KESZTHELY Jól szerepeltek a Vasi Triatlon SE versenyzői a középtávú országos bajnokságon és a sprinttávú ranglistaversenyen. A vasiak öt érmet szereztek. A Balaton partján rendezték a triatlon középtávú (1,9 km úszás, 90 km kerékpár, 21 km futás) országos bajnokságát és egy sprinttávú (0,75 km, 20 km, 5 km) ranglistaversenyt. A 37 fokos hőség, a hullámzó Balaton és a zalai dombság próbára tette a versenyzőket. Összesen 1414-en értek célba – 861 férfi és 553 nő. Megyénket a Vasi Triatlon SE kilenc, a Kőszegi Triatlon Klub egy sportolóval képviselte – rajtuk kívül klubon kívüli vasi versenyzők is elindultak. A 45–49 évesek korosztályában Zsódér Zsolt lett a középtávú bajnok. Jobb vasi eredmények. (A külön nem jelölt versenyzők a Vasi Triatlon SE sportolói.) Sprinttáv. Férfi 30–34: 3. Fábrics Gábor 1:14:54, 35–39: 3. Pócza Tamás 1:15:17. 45–49: 11. Velencei József 1:27:35. Női. 45–49: 4. Varasdy Edit 1:35:05. 55–59: 2. Major Ferenc 1:31:54. Középtáv. Férfi . 35–39: 12. dr. Gábriel Mátyás 05:12:34 45–49: 1. Zsódér Zsolt 4:42:13, 11. Simon Róbert 5:24:48. 50–54: 7. dr. Varjú Gábor 5:25:26., 14. Gódor Béla (Kőszegi Triatlon Klub) 5:45:50, 16. Haraszti Zsolt (Sárvári Kinizsi) 5:59:26. Senior csapat: 2. Zsódér Zsolt, dr. Varjú Gábor, Simon Róbert 15:32:38. PA Aranykorúak sikerei A vándorkupát is elnyerték a szombathelyi nyugdíjasok ÓZD Az elmúlt tíz év összesített eredményei alapján a szombathelyi Aranykorúak SE nyerte el a vándorkupát a 14. alkalommal megrendezett Országos Nyugdíjas Sportnapokon. Az Aranykorúak SE ezúttal kilenc versenyzővel vett részt az országos megmérettetésen, ahol öt sportágban lehetett versenyezni. A szombathelyiek háromban – atlétikában, tekében és lövészetben – gyűjtötték érmeiket, összesen hét aranyat, nyolc ezüstöt és hét bronzot. A legeredményesebb csapatnak járó vándorserleg mellé további három különdíj is Szombathelyre került. A legidősebb résztvevőnek járó serleget Takács Ernőné, illetve Szalay Tibor kapta. Az ózdi nyugdíjas sportnapokon végzett évtizedes sportvezetői tevékenységéért pedig Dömötör Istvánt jutalmazták arany éremmel. Az Aranykorú SE érmesei. Atlétika. 65–70 évesek. Női, 50 m síkfutás: 2. Dobosné Tarlacz Zsuzsanna. 100 m: 2. Dobosné Tarlacz Zsuzsanna. 200 m: 2. Dobosné Tarlacz Zsuzsanna. Súlylökés: 1. Dobosné Tarlacz Zsuzsanna. Férfi : 3. Dobos György. +70 év. Női, 50 m: 1. Fehér L. Csabáné, 2. Lelkes Imréné, 3. Takács Ernőné. 100 m: 1. Fehér L. Csabáné, 2. Lelkes Imréné, 3. Takács Ernőné. Súlylökés: 2. Fehér L. Csabáné. Férfi , súlylökés: 1. Dömötör István. Teke. 65–70 év, női: 1. Dobosné Tarlacz Zsuzsanna. +70 év, női: 1. Takács Ernőné, 2. Fehér L. Csabáné, 3. Lelkes Imréné. Férfi : 3. Fehér Csaba. Lövészet. 65–70 év, női: 3. Dobosné Tarlacz Zsuzsanna. Férfi : 3. Dobos György. +70 év, női: 1. Fehér L. Csabáné. Férfi : 2. Dömötör István. HE Kick-box-medál a olaszországi világkupáról RIMINI Csillogó bronzéremmel tért haza az Olaszországban rendezett kick-box világkupáról a körmendi színeket képviselő Horváth Szabolcs. Olaszországban folytatódott a kick-box világkupa-sorozat. Riminiben 42 ország majdnem 1400 sportolója lépett tatamira. Ott volt a mezőnyben a Castrum Sec-Dinamica SE Körmend versenyzője, Horváth Szabolcs is – aki kadet I. korcsoportban, -32 kilós súlycsoportban adott számot a tudásáról. A körmendi sportolónak az olaszországi nemzetközi torna volt a főpróba az augusztusi, győri Európa-bajnokság előtt. Horváth Szabolcs először light-contactban lépett tatamira, német ellenfele pörgősebb teljesítménynyel rukkolt elő, legyőzte. A körmendi sportoló kick-light szabályrendszerben is nevezett, itt már remekül helytállt, hajszállal maradt le a döntőről. Jobban kezdett olasz ellenfelénél, de a bírók mégis a hazai versenyzőt látták jobbnak – Horváth Szabolcs bronzéremmel térhetett haza. – Gratulálok versenyzőmnek – értékelt a Castrum Sec-Dinamica SE edzője, Andorka Imre. – Bizakodva indulhatunk az idei fő versenyünkre, a győri Eb-re, ahol Szabolcs remélhetőleg bizonyítani tudja majd a rátermettségét. TG A vasi érmesek. Elöl (balról): Boda Boldizsár, Varga Eszter, Németh Zsanett, Halász Bence. Hátul: Sárközi Dominik, Pap Kristóf, Jacsev Sámuel, Varga Donát, Doma Benedek, Varga Balázs. A képről Jagodics Dennis hiányzik Fotó: Unger Tamás A Vasi Triatlon SE sprinttávon induló versenyzői. Balról: Pócza Tamás, Major Ferenc, Varasdy Edit, Bella András, Szabó Tamás, Velencei József Fotó: V