Öt góllal maradtak alul az aligátorok

Az OB I-es vízilabda-bajnokság 8. fordulójában az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sport­egyesület (AVUS) öt góllal kikapott a BVSC-től.

BVSC-Zugló–AVUS 16-11 (3-1, 4-2, 4-4, 5-4). – Budapest, Laky uszoda, 100 néző, OB I-es vízilabda-bajnokság, vezette: Rubos, Fodor.

BVSC: SZAKONYI – Sugár 1, Csapó M., Mladoniczky, Kovács P. 1, PÁSZTOR M. 3, MÉSZÁROS CS. 3. Csere: Lajkó 1, Ágh 1, CZIGÁNY 3, Szabó B. 1, Létay 2, Tanczer. Edző: Szűcs Levente

AVUS: KOVÁCS B. – Marnitz 1, Szőke Sz., TURNAI 3, Takács J., EKLER B. 4, Irmes 1. Csere: Jovanovics 1, Polovic 1, Sági, Ekler Zs., Szőke B. Edző: Matajsz Márk.

Mindkét csapat jól kivédekezte az első támadásokat, majd négypercnyi játék után Pásztor emberelőnyből betalált, ám a következő akcióból Jovanovics kiegyenlített. De a vasiak ezzel el is lőtték puskaporukat az első negyedre, míg a budapestiek még két gólt dobtak.

A második negyed első felében a kapusok remekeltek, Szakonyi és Kovács Barnabás is parádézott, lehúzták a rolót. A BVSC 4-1-re elhúzott, de az AVUS nem engedte ennél jobban meglépni ellenfelét. Két perccel a negyed lefújása előtt 6-3-ra vezettek a hazaiak, aztán a negyedet is góllal zárták (7-3). A nagyszünet után a hazai gárda ott folytatta, ahol abbahagyta, újabb két gólt rámolt be az aligátoroknak – 9-3, gyakorlatilag eldőlt a meccs. Ám a vasiak ekkor sem adták fel, nagy rohamot indítottak, és 10-7-re alakították az állást. A BVSC viszont ismét betalált, 11-7-tel várták a csapatok a mindent eldöntő nyolc percet. Egy ideig mindkét oldalon működött a védekezés, majd a zuglóiak két gyors góllal (13-7) lezárták a meccset. A hátralévő időben csak a gólkülönbség volt a kérdéses, Szűcs Levente csapata végül 16-11-re nyert.

A meccs pozitívuma, hogy az AVUS idegenben egy jó ellenfélnek 11 gólt dobott, viszont 16 kapott találattal ritkán lehet mérkőzést nyerni.

Matajsz Márk: – Próbáltuk megnehezíteni a BVSC dolgát, többé-kevésbé sikerült. Ilyen jó csapatnak tizenegy gólt tudtunk lőni, de sajnos sokat is kaptunk. Ez annak a számlájára írható, hogy sok a fiatal játékosom, ahogyan fáradnak, úgy esik szét a védelem. Összességében mégis elégedett vagyok, mert jó ellenféllel jó mérkőzést játszottunk.

További eredmények: Eger–Szentes 17-8, OSC–Vasas 20-6, Honvéd–Kaposvár 13-12.