Öt próbajátékos szerepel a Haladásban

A hétfői és keddi felmérések, tesztek után szerdán megtartotta első edzését Németh Szabolcs, a Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatának vezetőedzője. A vasiaknál több próbajátékos is szerepelt.

Kánikulai melegben vezényelte az első nyári edzést Németh Szabolcs, a Haladás újdonsült mestere. A játékosok a tikkasztó hőség ellenére becsülettel, nagy lelkesedéssel dolgoztak, a kétkapus játéknál is beleadtak apait-anyait. Mint azt Séllei Árpád ügyvezető igazgatótól megtudtuk, az első edzésen öt fiatal próbajátékos is megjelent, és majd további futballisták is érkeznek. A legismertebb név a korábban a Haladásban, legutóbb Mezőkövesden futballozó támadó középpályás, Tóth Máté, valamint a Mol Fehérvár sport­igazgatójának fia, a jobb oldali védőként bevethető Kovács Dominik. A többiekkel együtt edzett a legutóbb Ajkán kölcsönben futballozó Szekér Ádám – a középpályás nem megy vissza a Veszprém megyei csapathoz, marad Szombathelyen, a Haladásban. Visszatért pápai kölcsönjátékából Illés Bence is, az ő sorsa még nem dőlt el. Profi szerződést kapott két tehetséges 17 éves támadó: az NB II.-ben már bemutatkozott Horváth Rajmund és az Illés Akadémián futballozó Szíjjártó Ármin is. Az ügyvezető elmondta még: az elképzelések szerint 22 mezőnyjátékos és három kapus alkotja majd a végleges keretet.

– A hét eleji felméréseken jó eredményeket értek el a játékosok, úgyhogy megfelelő alapról kezdhettük el a munkát – mondta az edzést követően Németh Szabolcs. Hozzátette:

– A játékosok jól fogadtak, sokukkal már korában együtt dolgoztam, motiváltak, nyitottak a közös munkára és nagyon elszántak, hogy jó eredményt érjünk el. Mindenesetre az első edzés után elégedett lehetek, jó iramú, jó hangulatú tréningen vagyunk túl. A héten csütörtökön és pénteken két-két, szombaton egy edzés vár a csapatra. Ami a játékoskeretet illeti, belső védőt, középpályást és támadót is szeretnék igazolni, kiszemeltjeim vannak, meglátjuk, mi valósul meg belőle.

A Haladás nyári edzőmérkőzései. Június 30. (még nincs pontos időpont és helyszín): ZTE–Haladás vagy Haladás–ZTE. Július 3.: Dunaszerdahelyi AC (szlovák)–Haladás. 7.: Gyirmót–Haladás. 10.: Haladás–Ajka. 13.: Haladás–Rapid Wien II. (osztrák). 17., 11.00: Mosonmagyaróvár–Haladás. 24.: Haladás–Siófok.

A bajnokság augusztus 1-jén rajtol, az MLSZ még nem készítette el a sorsolást.

Kiemelt képünkön: Németh Szabolcsot Rácz Ferenc (14) és társai hallgatják