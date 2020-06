Öt válogatott játékosával hosszabbított szerződést a Haladás VSE futsalcsapata

Öt válogatott játékosával – Dróth Zoltánnal, Vas Ádámmal, Dávid Richárddal, Hajmási Milánnal és Alasztics Marcellal – hosszabbított szerződést a Haladás VSE NB I-es futsalcsapata.

A következő szezon végéig szóló aláírásokat sajtótájékoztatón jelentette be a klubvezetés a Haladás Sportkomplexum konferenciatermében.

Felvezetésként Bokor Zsolt sportigazgató elmondta, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák a sportra, így a HVSE futsalszakosztályára is hatással voltak. Ennek megfelelően a mögöttünk hagyott szezon végén csökkenteni kellett a költségeket, a fizetéseket – amelybe mind a csapat játékosai, mind a szakmai stáb és a klubvezetés tagjai zokszó nélkül beleegyeztek. Elhangzott, hogy a HVSE a nehéz gazdasági helyzet ellenére sem küldte el egyetlen játékosát sem – a szerződések június 30-án járnak le. A

sportigazgató jelezte azt is, hogy a következő szezonban a tavalyinál kisebb büdzséből gazdálkodik majd a klubvezetés.

– Nagy öröm számomra, hogy a tavalyi kupagyőztes csapat magját sikerült együtt tartanunk – fogalmazott Bokor Zsolt. – Az öt válogatott játékos személye garancia arra, hogy jövőre is minőségi csapata lesz a Haladásnak, hogy jövőre is komoly célokért szállhatunk harcba. Marad a sikeredző, Calvo Rodriguez Juan Ramon vezette szakmai stáb is. Vagyis minden adott ahhoz, hogy folytatódjon a megkezdett munka, hogy a futsalcsapatunk tovább fejlődjön. Büszkeséggel tölt el, hogy a jelen gazdasági viszonyok közepette öt ilyen kiváló futsalos meghosszabbította a szerződését velünk.

A sportigazgató elmondta még, hogy a szűkebb anyagi lehetőségek miatt a válogatott kapus Sásdi Bálinttal, valamint a spanyol Luis Garciával és a brazil Caetano Madsonnal nem hosszabbít szerződést a klub. Jövőre is zöld-fehér mezben futballozik viszont a liga egyik legmegbízhatóbban teljesítő légiósa, a szerb válogatott Milos Simic – aki már harmadik szezonjára készülhet Szombathelyen. Valamint visszavárja a Haladás azt a brazil Soares De Melo Darrieert, aki januárban csatlakozott a csapathoz, ám amire megérkezett a játékengedélye, félbeszakadt a szezon. Elhangzott az is, hogy a tavalyi keret többi tagjával is sikerült megegyezni, mind a rutinos játékosokkal, mind a fiatalokkal. Így a klubvezetés teljesítette a legfőbb célját: tulajdonképpen egyben tartotta a csapatot.

– A tavalyi csapatunk megnyerte a magyar kupát, és harcban volt a bajnoki címért, napról napra fejlődtünk, ezért is volt különösen fájó, hogy félbeszakadt a szezon – vélekedett a spanyol vezetőedző, Juanra. – De most folytathatjuk a munkát, és ismét harcba szállhatunk a bajnoki címért, a kupaaranyért. Együtt maradt a társaság, a szakmai stáb – kötelességünk merész célokat kijelölni magunk elé. Köszönöm a klubvezetésnek a kifogástalan hátteret, a gyors szerződéshosszabbításokat. Örülök, hogy a következő szezonban is együtt dolgozhatok a legjobb magyar játékosokkal.

– Igyekeztem gyorsan beilleszkedni, segíteni a csapatot, de sajnos nagyon rövidre sikerült az első szombathelyi szezonom – mondta a januárban ukrajnai légióskodásból hazatérő Dávid Richárd. – Ugyanakkor csak jó emlékeim vannak a zöld-fehér mezben eltöltött néhány hónapról: megnyertük a kupát, és egyetlen vereségben sem volt részem. Bízom benne, hogy még sok sikert ünnepelhetek a Haladás színeiben.

– Már tavaly is azt mondtam, hogy a Haladás megérett a bajnoki címre, hiszen az elmúlt években sokat fejlődött a csapat, a klub, és minden kirakós a helyére került – vélekedett a honi futsal egyik legjobb játékosa, a válogatott csapatkapitánya, a roppant gólerős Dróth Zoltán. – Ezt a véleményemet most is tartom: a bajnoki aranyérmet kell megcéloznunk! Együtt maradt a társaság, nincs más dolgunk, csak folytatni a munkát.

– Kevés gólt kaptunk tavaly, de ez nemcsak rajtam múlt, ugyanis sokat lépett előre szervezettségben, így védekezésben is a csapat – fogalmazott a HVSE és a válogatott kapusa, Alasztics Marcell. – Örömmel folytatom a Haladásban a pályafutásomat, mert egy olyan csapatban futballozhatok, amely mind a bajnokságban, mind a kupában esélyes a végső sikerre. De azért is szívesen írtam alá a szerződésemet, mert a válogatott társaim is a hosszabbítás mellett döntöttek – továbbá nagyon örülök annak, hogy Milos Simic is velünk marad.

– Nagyszerű közönség előtt léphettünk pályára hétről hétre, nem sok ilyen szurkolótábor van az országban – utalt a zöld-fehér drukkerekre Vas Ádám. – Ha nem is ment annyira a játék, a lelkes szurkolóink mindig átsegítettek minket a nehézségeken. Tavaly nem tudtuk befejezni a szezont, nem tudtuk begyűjteni a bajnoki aranyérmet. Tartozunk annyival a lelkes közönségünknek, a Haladás-családnak, hogy újra megpróbáljuk megnyerni a bajnokságot!

– Fontos kiemelni, hogy nemcsak csapattársak futballoznak a Haladásban, hanem barátok is – árulta el a HVSE saját nevelésű futsalosa, Hajmási Milán. – Barátként, egy összetartó közösség tagjaként könnyebb egymásért, a közös célokért küzdeni. Ha pedig nagy a nyomás, feszült a helyzet, akkor általában a csapat mókamestereként mindig rám hárul a szerep, hogy bedobjak egy jó viccet. Szeretek ebben a csapatban játszani, örömmel folytatom a pályafutásom zöld-fehér mezben. Kupát már nyertem a csapattal, bajnoki címet viszont még nem – adott tehát a feladat a következő szezonra.