Öt Vas megyei atléta nyolc dobogós helyet szerzett Olaszországban

Nyolc érmet – három aranyat, három ezüstöt és két bronzot – hoztak az olaszországi szenior atlétikai Európa-bajnokságról a Vas megyeiek.

Velence tartomány három városában, Caorléban, Eracleában és Jesolóban rendezték meg az idei szenior atlétikai Európa-bajnokságot, amelyen hét Vas megyei versenyző is részt vett. A Szombathelyi Dobó SE gyaloglója, Bodorkós-Horváth Katalin mindhárom színű éremből begyűjtött egyet-egyet. A stadionban 5000 méteren 26:57,01 perccel Európa-bajnoki címet nyert, országúton 10 km-en 51:03-dal lett ezüst-, 20 km-en pedig 2:02:06 órával bronzérmes a W50-es korosztályban.

– Nem volt problémamentes ez az évem. Április elején a jobb lábfejemben lábközépcsonttörést szenvedtem, műteni kellett és két csavart is kaptam bele. Június közepétől kezdhettem el csak sportolni. A nem egészen három hónap alatt mindennap edzettem, sokszor napi kettőt is, szabadságot vettem ki, hogy tudjak készülni. Köszönöm a bizalmat, támogatást, segítséget, amit kaptam ahhoz, hogy ezen az Eb-n is rajthoz állhassak – mondta Bodorkós-Horváth Katalin. – Előzetesen egyetlen 5 km-es versenyen tudtam elindulni, az az időeredmény volt a viszonyítási alap. Azért mentem, hogy ezen a távon megszerezzem az aranyérmet. Az első perctől vezettem, 120 méteres előnnyel, egyéni csúccsal nyertem. A 10 km-es távon úgy indultam el, hogy ha nem látszik esély a dobogóra, akkor kiállok. Nagyon kemény iramot mentünk a nagy melegben, de jólesett, és sikerült a világbajnok francia mögött másodikként beérnem. Ott azt hittem, hogy nagy országos csúccsal. Itthon kaptam a hírt, hogy utóbb kiderült, a szervezők elmérték a pályát, nagyjából 600 méterrel rövidebb volt, így semmilyen csúcs nem hitelesíthető. A 20 km-es versenyen nagyon nagy volt a hőség, nem sikerült jól a bemelegítés sem, gyomorsavval küszködtem. Már 3 km-nél megfordult a fejemben, hogy kiállok. De voltak magyar szurkolók, és megcsináltam. Végig arra ügyeltem, hogy a harmadik hely azért meglegyen. A szervezők itt sem voltak a helyzet magaslatán, ezúttal 450 méterrel többet gyalogoltattak velünk. Összességében nagyon elégedett vagyok az 5 km-es eredményemmel és győzelmemmel, a többi pedig ráadás.

A Haladás VSE-ből négy kalapácsvető is dobókörbe lépett, mindannyian a dobogóra is felállhattak. A három számra nevező Fábián Zoltán (M50) végül kettőben indult el, a kalapácsvetést (6 kg) 67,70, a nehézkalapács-vetést (11,34 kg) 22,03 méterrel megnyerte.

– Az elmúlt években elkerültek a sérülések, ám az idén nem. A jobb könyökömnél leszakadt egy tapadás, és ettől eléggé rossz passzba kerültem. Nem mentek a dobások, visszaestek az eredményeim. Igaz, így is meg tudtam nyerni a számaimat, de nem túl acélos eredményekkel. Idén már dobtam 73 méter fölött is, most 68-ig sem jutottam. Nehézkalapáccsal 24 közelében is jártam, most alig lett meg a 22. Utóbbi versenyt én tettem szorossá. A végeredményt ismerve még a dobó ötpróbát is megnyerhettem volna, de abban a számban már a sérülés miatt nem indultam el – összegzett Fábián Zoltán. – Most pihenek egy kicsit, talán a jövő évi torontói világbajnokságra sikerül sérülésmentesen felkészülni.

Az M50-es korosztályban kalapácsvetésben Fábián mögött Lezsák Balázs 61,91 méterrel szerezte meg az ezüstérmet.

– Ez volt az utolsó évem az M50-ben, és az az év, amikor Fábián Zolival egy korcsoportba tartozunk. Tudtam, hogy második leszek mögötte, és az ezüstöt utcahosszal sikerült is megszereznem. Bár az idei legjobbamat értem el, azért szerettem volna pár méterrel nagyobbat. De így is minden rendben volt, élveztem a versenyt az elejétől a végéig, jó volt a hangulat is. Jövőre az M55-ben Európa-csúccsal nyerni szeretnék – mondta Lezsák Balázs.

Küllős Péter harmadik szenior világversenyén indult, egy-egy vb- és Eb-bronz után először sikerült a dobogó második fokára állnia. Az M40-es kategóriában 7,26 kilós kalapáccsal 53,29 méterrel szerezte meg az ezüstérmet.

– Most először igazán elégedett vagyok – értékelt. – Nagyon örülök az eredménynek, főként annak tükrében, hogy alig egy hónapot tudtam készülni, mert a tavasszal a térdeim nem bírták a munkát. A nevezési határidő utolsó napján döntöttem el, hogy indulok. Jól tettem, jó dobásokkal, jó sorozattal lettem ezüstérmes.

A 2001-ben ifjúsági világbajnoki címet szerző Kéri Andrea először indult szeniorversenyen, a W35-ös kategóriában 51,97 méterrel és Eb-bronzzal mutatkozott be.

– Tizenkét év szünet után, három évvel ezelőtt kezdtem újra a kalapácsvetést Lezsák Balázs invitálására. Idén töltöttem be a 35-öt, most már szenior versenyeken is indulhatok. A rajtlista alapján a harmadik hely lehetett a reális cél a portugál és angol versenyző mögött, és ezt sikerült is elérnem, bár úgy érzem, néhány méter bennem maradt. Nagyon tetszett a verseny hangulata, bámulatos, ahogy a 70–80 évesek is versenyeznek, mindenképpen tervezek folytatást és még több világversenyt. Csak közben még egy gyerkőcöt is szeretnék – mondta Kéri Andrea.

És még két versenyző, akik – bár nem jutott nekik érem – jól teljesítettek. A W40-es kategóriában a Dél-Afrikában élő Járay-Venter Melinda (Haladás) 800 méteren indult. Futamából 2:20,91 perces idővel jutott a fináléba, ahol 2:19,34-dal a nyolcadik helyet szerezte meg. Márczi Győző az M50-es tízpróbázók 27 fős mezőnyében a 14. helyen zárt 5215 ponttal. A részeredményei: 100 m 13,50 mp, távolugrás 4,64 m, súlylökés (6 kg) 11,63 m, magasugrás 1,42 m, 400 m 1:03,87 perc, 100 m gát 23,44 mp, diszkoszvetés (1,5 kg) 37,23 m, rúdugrás 3,20 m, gerelyhajítás (700 g) 29,95, 1500 m: 5.53,34 perc.