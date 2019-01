Ötödik lett a Pingvinek jégkorongcsapata

Hazaérkeztek az 1932-es és 1980-as téli olimpiai játékok városából, Lake Placidből, a 8. Téli Nemzetközi Diákjátékokról a szombathelyi sportolók. A jégkorongcsapat az ötödik helyen zárt.

A Lake Placid-i téli diákjátékokon Amerika, Ázsia és Európa 14 országából 33 város képviseltette magát. A 12–15 éves fiatalok kilenc téli sportágban mérhették össze tudásukat. Szombathely egy fiú jégkorongcsapatot és négy alpesi sízőt indított.

Sajátos rendszerű tornát rendeztek a jégkorongozóknak. A hét fiúcsapat mindegyikének négy ellenfelet sorsoltak, a négy forduló után kialakult rangsor alapján játszották a helyosztókat. A Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub játékosaiból álló magyar együttes szép győzelemmel kezdett a svájci Delémont ellen. Szombathely–Delémont 6-1 (2-0, 2-1, 2-0). Gólszerzők: Méhes 2, Őri 2, Kemény 2.

Még aznap Hamiltonnal is megmérkőzött a Csergő István és Tobler Rico irányította csapat. A sportág egyik fellegvárának számító Kanadából érkezett ellenféllel nem sikerült tartani a lépést. Szombathely–Hamilton 1-8 (0-2, 0-2, 1-4). Gólszerző: Gribovszki. A másnapi első meccsükön nagyon szoros küzdelemben maradtak alul a szombathelyiek Kína fővárosa, Peking csapatával szemben. Szombathely–Peking 4-5 (1-1, 1-3, 2-1). Gólszerzők: Wappel 2, Gribovszki, Őri. Végül a szlovén Maribor ellen egy nagyobb vereséggel zárták az alapszakaszt. Szombathely–Maribor 1-6 (1-1, 0-3, 0-2). Gólszerző: Tóth B. Egy győzelmével és három vereségével Szombathely ötödik lett a rangsorban, így az 5–7. helyért játszhatott helyosztót a hatodik Delémont-nal és a hetedik Pekinggel. Az 1×22,5 perces meccseken a mieink szerepeltek legjobban, a svájciakkal 1-1-es döntetlenre végeztek (gólszerző: Őri), a pekingieket pedig ezúttal 4-0-ra lelépték (gólszerzők: Tóth B., Nagy B., Méhes, Őri). Szombathely tehát az ötödik helyen is zárta a tornát.

Végeredmény: 1. Lake

Placid, 2. Hamilton, 3. Maribor, 4. Graz, 5. Szombathely (Kemény Kristóf, Méhes Gábor, Simon Máté, Tárczy Botond, Tóth Benedek Ákos,

Németh Áron Zsolt, Tobler Philip, Gribovszky József, Markó Bálint, Tóth-Zsólyomi Flórián, Őri Arvid, Nagy Márton Róbert, Nagy Benedek Márk, Wappel Milán, Pálmai Bálint), 6. Delémont, 7. Peking.

Az alpesi sízők két futamban döntöttek a helyezésekről a wilmingtonbeli

Whiteface-hegyen, amely korábban is számos nagy nemzetközi versenynek adott már otthont. A 38 fős mezőnyökben a lányoknál Benke Laura a 29., Rőthy Hanna a 31. lett, a fiúknál Virágh Botond a 31., helyen zárt. Varga Lajos

Márton az első futam után még a 27. helyen állt, ám a másodikban nem sikerült célba érnie.

– Nem véletlenül számít a téli sportok fellegvárának Lake Placid, magas színvonalon rendezték meg a 8. Téli Nemzetközi Diákjátékokat is – értékelt Havasi Attila, a szombathelyi küldöttség szakmai vezetője. – A jégkorongozók is ideális feltételek mellett játszhattak. A sípályát azon a helyen jelölték ki, ahol a téli olimpia alpesi síversenyét is rendezték, a célhely ugyanaz volt. A síelők teljesítményét az időjárás is befolyásolta, eléggé erős volt a szél. A mieink nem tudták felvenni a nagyhatalmakkal a versenyt, de önmagukhoz képest jól versenyeztek. Jégkorongban pedig kifejezetten jól helytállt a Pingvinekre épülő csapat, a fiúk teljesítményéről csak felső fokon tudok beszélni. Talán akkor végezhettek volna előrébb, ha az alapszakaszban valamelyik erősebb csapat helyett a graziakkal játszhattak volna. Összességében azonban reális az ötödik hely.