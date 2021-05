Ötödik lett az amatőr fitnesz-Európa-bajnokságon a szombathelyi Bánhegyi Kata

Ötödik helyezést szerzett az amatőr fitnesz-Európa-bajnokság artistic fitnes kategóriájában a szombathelyi Bánhegyi Kata.

A korábbi kötélugró-világbajnok, majd a világhírű Cirque du Soleil artistájaként is ismertté vált Bánhegyi Kata idén debütált a fitneszsportban. A május eleji magyar kupa megnyerésével kvalifikálta magát a spanyolországi kontinensviadalra, ahol – némi csalódásra – ötödik lett a 163 cm testmagasság alatti artistic fitnes kategóriában.

– Jól éreztem magam, az edzőm, Berkes László és saját magam szerint is jól sikerült a pózolás és a köteles szabadon választott gyakorlatom is. A helyezés viszont csalódás, mindketten jobbra számítottunk. Nem újdonság számomra a szubjektív bíráskodás, az ugrókötélsportban is hozzászokhattam, de ez a mostani igencsak meglepő volt. Talán azért soroltak hátrébb, mert először láttak, ez volt az első nemzetközi versenyem – mondta a Just Clear Berkes Team sportolója.

– De nem vesztettem el a kedvem, hacsak a szórakoztatóiparból nem érkezik ezt kizáró szerződés, ebben az évben még biztosan folytatom, számítanak rám a szeptemberi sevillai Arnold Classic versenyen és a novemberi franciaországi világbajnokságon is. A nyári, meghívásos Just Clear rendezvényen az én kategóriámban nem lesz verseny, de felkértek, és el is vállaltam, hogy fellépek egy bemutatóval.