Ötven év sportszolgálat – Gerencsér Tibor a közösség érdekeit tartotta szem előtt

Gerencsér Tibor megkerülhetetlen szereplője Szombathely, Vas megye sportéletének – közel 50 éve dolgozik sikeresen a város, a megye sportjáért.

A 73 esztendős Gerencsér Tibor tanulmányait Vépen kezdte, majd a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban folytatta, felsőfokú végzettséget pedig Budapesten szerzett mint logisztikus. 1972-ben – 25 évesen – kapcsolódott be aktívan Szombathely sportéletébe mint a városi labdarúgó-szövetség sportaktívája, amelynek előbb elnökségi tagja lett, majd később főtitkárrá, 1988-ban pedig elnökké választották. 1996-ban alapító tagja volt a most 14 szakágat összefogó, a városi szabadidős versenyrendszert koordináló Szombathelyi Szabadidősport Szövetségnek – a kezdetek óta ő az elnöke. Aktívan részt vett a szabadidősport-szövetség és a városi diáksportbizottság együttműködésének kialakításában. Nevéhez fűződik a nagy sikerű Szilveszter Kupa teremlabdarúgó-torna elindítása is. De méltán lehet büszke a rendszeresen 80-90 amatőr csapatot felvonultató városi kispályás labdarúgó-bajnokság évenkénti megszervezésére. 1990-ben lett tagja a Vas Megyei Labdarúgó Szövetségnek, amelyben 2001-től tíz éven keresztül a főtitkári teendőket is ellátta, majd nyugdíjba vonulásáig a versenybizottság elnökeként tevékenykedett. Érdekesség, hogy 2002 és 2006 között a városi sportbizottság tagjaként segítette az önkormányzat munkáját.

– Nagyon fiatalon csöppentem bele Szombathely sportéletébe, de rögtön komoly feladatokkal bíztak meg a vezetők – jelezte Gerencsér Tibor. – Én pedig minden erőmmel azon voltam, hogy megfeleljek az egyre növekvő elvárásoknak – ma pedig talán mondhatom azt, hogy sikerült helytállnom, szép pályát futottam be. Talán nem kell szégyenkeznem az elődeim előtt. Szép jubileumokhoz közelítek. Lassan 50 éve tevékenykedem Szombathely, Vas megye sportjáért. Ha egészségem engedi, akkor 2021. november 13-án jár le az elnöki megbízatásom a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség élén – vagyis kereken 25 év után adhatom át a stafétát leendő utódomnak. Decemberben pedig szeretném, szeretnénk megrendezni a 35. Szilveszter Kupát. Olyan munkát végezhettem egész életemben, amit szeretek, amivel minden egyes percemet örömmel töltöttem – ezért szerencsés és boldog embernek érzem magam.

– Mindig a köz, a sport érdekét tartottam szem előtt, igyekeztem becsületesen végezni a munkámat – folytatta Gerencsér Tibor. – Egyenes embernek tartom magam, mindig mindenkivel szemtől szemben beszéltem. Ezt a hozzáállást, viselkedést a legtöbben értékelték. Talán ezért is volt mindig jó kapcsolatom a mindenkori városi, megyei vezetéssel. Így sikerült fel­építeni egy remekül működő, a lehető legszélesebb kört megszólító, nyüzsgő szombathelyi sportéletet. Nagyon sok remek emberrel, kiváló kollégával dolgoztam együtt az elmúlt évek során. Ha néhány nevet ki kellene emelnem, akkor elsősorban Kovács Frigyesnek, Szerdahelyi Jánosnak, Németh Lajosnak, Török Sándornak, Vargyas Miklósnak, Czeglédi Gyulának és Varga Jenőnek mondanék köszönetet – külső támogatóként pedig Táncsics Andrásnak. És természetesen a többi szakágvezetőnek is.

– Most, ebben a koronavírus-járvány sújtotta nehéz időszakban is dolgozunk – árulta el Gerencsér Tibor. – A városvezetéssel egyeztetve módosítjuk a versenyprogramunkat, átalakítjuk a költségvetésünket. Nagyon bízunk abban, hogy augusztustól, vagy legkésőbb szeptembertől visszaáll minden a régi kerékvágásba, és újra indulhatnak a rendezvényeink. Nekem is nehéz megélnem ezeket a sportmentes heteket, hónapokat.

Gerencsér Tibor a sport területén végzett kiemelkedő tevékenységéért már több elismerésben részesült. 2003-ban megkapta a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Dicsérő Oklevelét. 2006-ban Szombathely önkormányzata a

Pünkösty Csaba-díjjal tüntette ki. 2009-ben átvehette a Magyar Labdarúgásért Érdemérem bronz fokozatát. 2010-ben Vas Megye közgyűlése jutalmazta az „Önkormányzat Szolgálatáért Kitüntető Oklevele és Emlékplakettje Sport Tagozata” díjjal. 2013-ban

pedig a Szombathely közgyűlése Szombathely Sportjáért Életműdíjjal ismerte el munkásságát.