Pályán az Illés Akadémia együttesei

Az I. osztályú labdarúgó-bajnokságok legutóbbi fordulóiban az Illés Akadémia-Haladás U17-es csapata idegenben, az ETO FC Győr vendégeként nyert. Az U19-es együttes döntetlenre végzett a Vasas elleni rangadón.

U14

Illés-Haladás–Paks 0-1 (0-0). – Szombathely, vezette: Polgár.

Illés-Haladás: Tama – Bécsy (Vér), Rózsa, Kelemen, Pál (Őri) – Palkó, László, Németh R. (Mayer) – Abért (Szalay), Blum (Csonka), Szabó B. (Vert). Edző: Tóth Zsolt.

Az első félidőben mindkét kapu előtt egy-egy nagy ziccer maradt ki. Ezeket leszámítva mezőnyben folyt a játék, jobbára gyűrték egymást a csapatok. Szünet után még ritkábban forogtak veszélyben a kapuk. Az 52. percben Tama védett nagyot egy szabadrúgás után, majd szűk egy órát követően a paksiak szerezték meg a vezetést. A folytatásban néhány alkalommal tudtak veszélyesebb támadást építeni a vasiak, ám a vendégek jól tömörültek. A paksiak ölték az időt, tartották a labdát, végül három bajnoki pont lett a jutalmuk.

U15

Illés-Haladás–Paks 1-2

(1-2). – Szombathely, vezette: Mónos.

Illés-Haladás: Németh H. – Bonchis, Balikó, Csörnyei (Stefanich), Koósz – Szentkirályi, Horváth A. (Bodrogi), Kopácsi Á – Horváth B. (Baranyai N.), Katona, Takács-Földes (Wolf). Edző: Németh Richárd.

Gyorsan sikerült megszerezniük a vezetést a vasiaknak: a 2. percben Balikó talált be. Ezután a vendégek vették át az irányítást, ők is főként pontrúgásokkal veszélyeztettek. A 9. percben aztán a Duna-partiak egy szöglet után vették be a hazaiak kapuját. Az első fél-óra végén pedig jött a feketeleves: egy óriási védelmi hibából megszerezték a vezetést az atomvárosiak. A második félidőben már jóval kevesebb helyzetet dolgoztak ki a csapatok. A paksi kiállítás után lett igazán veszélyesebb Németh Richárd legénysége. Ezt követően több lehetősége is adódott az egyenlítésre a szombathelyi együttesnek, de egytől egyig kimaradtak a helyzetek. Gólszerző: Katona.

U16

ETO FC Győr– Illés-Haladás 1-1 (0-1). – Győr, vezette: Bartis.

Illés-Haladás: Pataki – Horváth B., Mozsár, Frák, Stifter (Szemes) – Mohos (Nagy R. H.), Nagy B., Bolla – Szvoboda, Udvardi, Papp (Takács Z.). Edző: Kovács László.

A bajnokság középcsapatainak találkozóján inkább a hazaiak birtokolták a labdát, ám az első játékrész hajrájában az Illés Akadémia jutott előnyhöz. A második félidőben még inkább a szombathelyi térfélre tevődött a játék, a győriek egyenlítettek, ám az ikszet önfeláldozó módon megőrizték Kovács László tanítványai. Gólszerző: Szvoboda.

U17

ETO FC Győr–Illés-Haladás 1-2 (0-1). – Győr, vezette: Sveda.

Illés-Haladás: Simon B. – Németh Á., Kozári, Szabó B., Horváth H. – Vigh, Iván, Tama – Horváth K. (Kovács A.), Lórántfy (Vert), Kállai Z. Edző: Sátori Barnabás.

A vasiak fegyelmezetten játszottak, és a 20. percben Tama juttatta előnyhöz Sátori Barnabás csapatát. Fordulás után egyenlítettek a győriek, ám egy perc múlva jogos

11-est kapott az Illés Akadémia, amit Kállai értékesített, visszavéve ismét az előnyt (1-2). Ezt követően már nem tudott újítani az ETO, így megérdemelten nyert az Illés-Haladás. Gólszerzők: Tama, Kállai Z. (11-esből).

U19

Illés-Haladás–Vasas Kubala Akadémia 1-1 (1-1). – Szombathely, vezette: Varga.

Illés-Haladás: Gróz – Auer, Vajda, Woth, Debreceni (Palkó) – Schuszter – Rosner, Kállai K. – Horváth R. (Markó), Antal (Heiter), Bunevácz. Edző: Horváth Rudolf.

Mind iramában, mind színvonalában magas szintű első félidőt produkált a két csapat. A hazaiak tizenegyesgóljára a vendégek akcióból elért találattal válaszoltak. A második félidő első félórájában kicsit visszavettek a csapatok. A 75. percben Bune-

vácz tört be a 16-oson belülre, megcélozta a bal felső

sarkot, de óriási bravúrral védett a kapus. A 81. percben megint Bunevácz lövésénél védett nagyot a Vasas kapusa. Gólszerző: Kállai K. (11-esből).PA