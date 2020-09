Pályán az Illés Akadémia együttesei – Elverte a Fradit az U16-os gárda

Az I. osztályú utánpótlás labdarúgó-bajnokságok 2. fordulójában egy-egy győzelem, döntetlen és két vereség az Illés Akadémia-Haladás együtteseinek mérlege. Az U19-es gárda nem lépett pályára.

U14

Honvéd-Magyar Futball Akadémia–Illés-Haladás 5-0 (2-0). – Budapest, vezette: Király.

Illés-Haladás: Tama – Tóth B. (Őri), Rózsa, Blum, Pál (Szabó B.) – Palkó, Mayer (Zancsics), Németh R. (Bécsy,) – Abért, Szijjártó (Vér), Vert (Csonka). Edző: Tóth Zsolt.

Az első félidőben a szombathelyiek fölé kerekedett a Honvéd, és teljesen megérdemelten szerzett kétgólos előnyt. Fordulás után aztán már hiába birtokolta valamivel többet a labdát az Illés-Haladás, a kapu előtt határozottabb hazaiak szereztek újabb gólokat és nyerték meg a találkozót.

3. forduló, szombat, 10.00: Illés-Haladás–Debreceni VSC.

U15

Honvéd-Magyar Futball Akadémia–Illés-Haladás 4-1 (3-0). – Budapest, vezette: Milavecz.

Illés-Haladás: Molnár-Végh – Bonchis (Horváth A.), Bodrogi (Karvalics), Csörnyei (Kopácsi B.), Koósz – Szentkirályi, Kopácsi Á., Balikó – László (Takács-Földes), Katona, Wolf (Baranyai). Edző: Németh Richárd.

Gólszerző: Katona.

A Puskás Akadémia után a bajnokság másik nagy esélyese, a Honvéd-Magyar Futball Akadémia volt a szombathelyiek ellenfele A rendkívül jó felépítésű hazai csapat több helyzetet tudott kialakítani, de 1-0-nál kimaradt egy nagy Illés-lehetőség – ami akár más forgatókönyvet is jelenthetett volna a folytatásban. De összességében megérdemelten nyerte meg a találkozót a piros-fekete gárda. Ugyanakkor a Németh Richárd vezette együttes játékban előrelépett az egy héttel ezelőttihez képest.

3. forduló, szombat, 10.00: Illés-Haladás–Debreceni VSC.

U16, kiemelt csoport

Illés-Haladás–Ferencvárosi TC 2-1 (1-0). – Szombathely, vezette: Vizi.

Illés-Haladás: Pataki – Horváth B., Mozsár, Kovács B., Szemes – Bolla, Nagy B. – Szvoboda, Mohos (Mayer), Papp (Bonyhárd) – Udvardi. Edző: Kovács László.

Gólszerzők: Udvardi, Szvoboda.

Támadólag lépett fel az Illés-Haladás, és ez meg is zavarta a vendégeket. A hazaiak a taktikai utasításokat betartva játszottak és egy szép góllal megszerezték a vezetést. Fordulás után hamar kettőre nőtt a különbség, ami után a Ferencváros már többet támadott, de csak a hajrában tudott szépíteni. Kovács László csapata teljesen megérdemelten gyűjtötte be a három pontot. A szombathelyiek támadásban a széleken és középen is gyorsabbak voltak ellenfelüknél, ez volt szép győzelmük egyik kulcsa.

3. forduló, szombat, 10.30: Debreceni VSC–Illés-Haladás.

U17, kiemelt csoport

Illés-Haladás–Ferencvárosi TC 0-0. – Szombathely, vezette: Nedvesi.

Illés-Haladás: Simon B. – Németh Á. (Kovács A.), Tóth K., Kozári, Horváth H. – Szabó B. (Pataki), Horváth B., Iván – Kállai Z., Tama, Horváth K. (Vert). Edző: Sátori Barnabás.

Az első félidő inkább a küzdelemről szólt, kevés helyzettel. Fordulás után jobban játszottak a vasiak, két nagyobb lehetőségük is volt, de ezek kimaradtak. Összességében az egész mérkőzésre jellemező volt, hogy a szombathelyiek pontrúgásai nem sikerültek. Sátori Barnabás együttese valamivel közelebb állt a győzelemhez a kevés helyzetet hozó találkozón, tipikus egygólos meccsen, de nem sikerült az i-re feltenni a pontot, azaz gólt szerezni.

3. forduló, szombat, 10.30: Debrecen–Illés-Haladás.

U19

Az MTK–Illés-Haladás mérkőzést a vendégek kérésére később, október 3-án pótolják a felek.

3, forduló, szombat, 10.30: Debrecen–Illés-Haladás.