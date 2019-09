Pályán az Illés-Haladás együttesei – Nyert az U14-es és U19-es gárda

Az I. osztályú utánpótlás labdarúgó-bajnokságok hétvégi fordulóiban az Illés-Haladás U14-es csapata idegenben, az U19-es otthon nyert. Utóbbi, a második helyen álló Oross Márton-csapat szombaton a listavezető Győrt fogadja.

U14

Mol Fehérvár–Illés-Haladás 2-4 (1-2). – Székesfehérvár, vezette: Szabó L.

Illés-Haladás: Molnár-Végh – KOÓSZ, Stefanich, Karvalics (Tóth Z.), Takács-Földes (Sinka), KATONA, Varga Á. (Csörnyei), FISCHL, LÁSZLÓ(Laczó), Horváth A. (Király), Balikó. Edző: Tóth Zsolt.

Jól kezdték a mérkőzést a vendégek, félórányi játékot követően már 2-0-ra vezettek. A fehérváriak azonban nem adták fel és a félidő vége előtt szépítettek. A második félidő elején kiegyenlítettek a hazaiak, ezt követően, nyílt, ki-ki meccset vívott a két csapat. Az Illés Akadémia azonban két szép góllal lezárta a találkozót és fontos győzelmet aratott egy nagyon jó Mol Fehérvár ellen.

Gólszerzők: Katona (3), Laczó.

4. forduló, szombat, 10.00: Illés-Haladás–Debrecen.

U15

Mol Fehérvár–Illés-Haladás 3-2 (1-0). – Székesfehérvár, vezette: Szabó L.

Illés-Haladás: Huszár (Pataki) – BOLLA, Sági (Ligeti), Mozsár, Frák (NAGY R.), Bonyhárd (Mayer), Kovács B. (Stifter), Papp Cs., Mohos (VARGA O.), Nagy Zs., Udvardi. Edző: Horváth András.

Döntetlen színezetű mérkőzést vívott a két együttes, a szombathelyiek jól futballoztak, többet is tettek a sikerért ellenfelüknél. Ám a székesfehérváriak a 90. percben, büntetőből szerzett találattal megszerezték a három pontot. A döntetlen igazságosabb lett volna, a szerencsésebb csapat nyert. Gólszerzők: Nagy R., Sági.

4. forduló, szombat, 13.00: Illés-Haladás–ETO FC Győr.

U16

Puskás Akadémia–Illés-Haladás 2-1 (2-0). – Felcsút, vezette: Nagy A.

Illés-Haladás: SIMON – Tóth K., Muzsi, HORVÁTH J., Vigh (Várnai), Tama (Lórántfy), Iván, Kovács P. (Borbács), Patakai (Vert), Miszori, Domján (Kovács A.). Edző: Sátori Barnabás.

A listavezető ellen végig egyenrangú ellenfél volt a szombathelyi csapat, amely kis szerencsével egy pontot elhozhatott volna. Gólszerző: Horváth J.

4. forduló, szombat, 10.00: Illés-Haladás–Debrecen.

U17

Puskás Akadémia–Illés-Haladás 3-0 (1-0). – Felcsút, vezette: Nyekita.

Illés-Haladás: Tóth B. – Bényei (Reseterits), DEZAMITS, SZABÓ B., Kállai (Palkó), Horváth R. (Markó), Antal, Sulyok D., TARJÁN, Bunevácz, Sulyok M. (Sipos). Edző: Németh Richárd.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, kapura azonban a szombathelyiek voltak veszélyesebbek. Ám a félidő lefújása előtt egy egyéni hibát kihasználva megszerezték a vezetést a hazaiak. Szünet után is a vendégek futballoztak kapura veszélyesebben, ám egy kapufáról kipattanó labdát, majd egy tizenegyest is gólra váltottak a felcsútiak. A vendégek nem adták fel, próbáltak szépíteni, ám ez végül nem sikerült. Az Illés-Haladás a vereség ellenére jól futballozott, de játékából hiányzott a gól.

4. forduló, szombat, 10.00: Illés-Haladás–Debrecen.

U19

Illés-Haladás–Debrecen 5-0 (4-0). – Illés Akadémia, vezette: Kolonics.

Illés-Haladás: Schüld – Bognár, Bokor, Debreceni, Doktorics, Illés (Kállai), Volter (Csomós), Balogh F., Szekér (Basics), Szecsődi (Oláh), Tóth M. (Molnár T.). Edző: Oross Márton.

Az első félidőben parádésan futballoztak a szombathelyiek, minden tekintetben felülmúlták ellenfelüket, ezenkívül remekül kihasználták helyzeteiket. A szünet után több tiszta ziccert is kidolgoztak az ekkor már nyíltabban futballozó debreceniek ellen a vasiak, ám ezek közül csak egyet értékesítettek. Az Illés Akadémia ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert, a sima győzelemhez szükség volt Schüld Máté remek védéseire is. A hazai együttesben valamennyi játékos jó teljesítményt nyújtott. Gólszerzők: Tóth M. 2, Kállai, Doktorics, Illés.

6. forduló, szombat, 10.00, Lukácsháza: Illés-Haladás–ETO FC Győr.PA