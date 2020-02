Pályán az NB II-es Vas megyei női kézilabdacsapatok

Az NB II-es női kézilabda-bajnokság 13. fordulójának megyei rangadóján a Bük legyőzte a Celldömölköt, nyert a Sárvár, kikapott viszont a Körmend.

Büki TK–Celldömölki VSE- Vulkán Fürdő 30-25 (13-13). – Bük, 120 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: dr. Csupor, Józsa-Bőhm.

Bük: Büki – Szuhogyi 2, Megyeri 1, Szabó R. 3/1, Szabó D. 13/3, Baranyai 4, Schuszter. Csere: Szalai N. (kapus), Gősi 3, Szabó N. 4, Devecseri, Kelemen, Marton, Tóth B. Edző: Bölöni Roland.

CVSE: Tömő – Kazári 1, Szomorkovits L. 4/2, Szomorkovits A., Freiberger 4, Szecsődi 11/1, Bagics. Csere: Geiger, Balogh, Füzfa, Győrffy, Kulcsár 5/2, Buzás, Bíró, Tóth A. Edző: Salamonné Csótár Adrienn.

A vendégek góljával indult a rangadó. Az első félidő nagy részében felváltva estek a gólok, a középső szakaszban viszont a támadásban kevesebbet hibázó Celldömölk három góllal meglépett (8-11). Aztán a hazaiak védekezése fokozatosan feljavult, egy 4-0-ás rohammal megfordították az állást, a szünetre azonban döntetlennel vonultak a felek. A Bük rákapcsolt a folytatásban, s ahogy haladt az idő, úgy nőtt a különbség a két csapat között (23-17). Ekkor a hazaiak már egyértelműen uralták a mérkőzést. Ugyan a hajrára szorossá tette a meccset a lelkes CVSE (28-25), de a hazaiak győzelmét már nem fenyegette veszély. Megérdemelten tartotta otthon a két pontot a listavezető.

Bölöni Roland: – Ez nehéz szülés volt, de végül meg tudtuk nyerni a a meccset – és hibátlanok maradtunk a megyei rangadókon.

Salamonné Csótár Adrienn: – Sajnálom, hogy az eltervezett taktikát nem tudtuk a pályán megvalósítani.

Sávárfürdő Kinizsi–Egerszegi KK 31-19 (13-11). – Sárvár, 250 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Antal, Antalné.

Sárvár: Jurik – Vajda 4, Jenőfi 10/5, Doncsecz 6, Gerencsér, Cser 1, Kiss N. 6. Csere: Bokor (kapus), Soós 1, Horváth E. 2, Marton 1, Bolfán, Barabás, Szemes, Dávid. Edző: Farkas Veronika.

Az ismét szép számú közönség előtt pályára lépő Sárvár Jenőfi vezérletével jól rajtolt, és végig vezetve, magabiztosan nyerte a mérkőzést. A lelkes vendégek ugyan az első játékrészben még tartották a lépést, ám szünet után gyorsan eldőlt a mérkőzés: a javuló védekezés, Jurik Petra kapusbravúrjai, valamint Doncsecz, Kiss és Jenőfi góljai papírforma-győzelmet eredményeztek.

SZESE Győr–Körmendi DMTE 24-16 (14-9). – Győr, 50 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Bodó, Horváth A.

Körmend: Dudora – Rábai 2, Horváth D., Zsiga 4, Török 6, Herczeg 1, Kiskós 3. Csere: Anek (kapus), Őri, Szalai, Somlai, Cser. Edző: Varga Andrea, Kiskós Kitti.

A mérkőzés elején a hazaiak góljaira csak egyetlen vendégtalálat érkezett (13. perc: 6-1). Ezt az ötgólos előnyt aztán a félidő végéig meg is tartották a rutinos hazaiak. A második félidőt ugyancsak a győriek kezdték jobban, és egy 5-0-ás sorozattal el is döntötték a mérkőzés sorsát – végül biztosan gyűjtötték be a két pontot.