Parádés győzelem a Falcótól

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság elődöntőjének első meccsén a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely önbizalomnövelő győzelmet aratott, elgázolta a vendég Szegedet.

Hosszú idő után ismét nézők előtt léphetett pályára a Falco KC, ugyanis a kormányzati enyhítéseknek köszönhetően az Arena Savaria kinyitotta a kapuit – természetesen az előírt egészségügyi előírásokat betartva. Igaz, csak korlátozott számban, csak a galérián foglalhattak helyet a szurkolók. Így is 1800 szombathelyi drukker buzdíthatta bajnoki címre törő csapatát. Nagyszerű hangulat fogadta a csapatokat.

A Falcóból hiányzott a térdműtéten átesett Lake – az amerikai légiós játékára a szezonban már nem is számíthat a szakmai stáb. A Szeged edzőjeként tért vissza egykori sikerei helyszínére a Falco első bajnokcsapatának trénere, Szrecsko Szekulovics, valamint a második bajnokcsapat irányítója Govens Darrin – mindketten meleg fogadtatásban részesültek. Mint a ahogyan Bognár Kristóf is.

A találkozót pörgős tempóban kezdték a felek, felváltva potyogtak a pontok, felváltva vezettek a csapatok. Már az elején parázs párharcokat láthattak a nézők – az gyorsan kiderült, nem feltartott kezekkel lépett pályára a Szeged (3. perc: 10-9). Benke és Bruinsma termelte a pontokat hazai oldalon, a vendégeknél Dickey volt elemében. Bruinsma dobta a meccs első, Anderson a második hármasát, Perl remekül szállt be a meccsbe – kezdett meglépni a Falco (7. perc: 17-11). Rögtön időt kért Szekulovics mester. Govens villant ugyan párszor, de maradt az irányítás a hazaiaknál. Barac zsákolásánál, majd Váradi triplájánál felrobbant a csarnok. Végül kilenc ponttal nyerte meg az első etapot a Falco. Viszont a második negyedet 6-0-s rohammal nyitotta a Szeged – nem engedte ellépni a házigazdát (12. perc: 28-25). Nagy küzdelemben kászálódott ki a hullámvölgyből a Falco. (16. perc: 36-27). A Szeged váltott, távoli dobásokkal próbálta tartani a lépést – három tripla is célba ért. Ráadásul Govens is remek napot fogott ki, ontotta a pontokat, ismét felzárkózott a Szeged (18. perc: 45-41). Keményen, gyorsan játszottak a csapatok – a játékvezetők nem is tudták mindig lekövetni az eseményeket.A félidő közvetlen hajrájában a Falco ritmust váltott, átrohant ellenfelén, és tíz pontra növelte az előnyét (20. perc: 53-43). Parádés első félidőt produkáltak a csapatok.

Fordulás után Benke rögtön egy triplával nyitott. Amire Govens válaszolt, szintén távolról talált be. Vagyis folytatódott a kiélezett küzdelem. Keller pedig stílszerűen egy dudaszós triplával iratkozott fel a pontszerzők közé. A vendégektől Brown nagyon korán begyűjtötte a negyedik hibáját. Pörgött a meccs. De őrizte stabil előnyét a Falco (24. perc: 63-50). Brown a 25. percben ki is pontozódott. De ekkor sem adta fel a Szeged, űzte, hajtotta ellenfelét. Rengeteg faultot fújtak a játékvezetők, technikait is kiosztottak mindkét oldalnak – emiatt egyre forróbb lett a hangulat. A Falco viszont okosan gazdálkodott az előnyével (27. perc: 75-61). Rendezte a védekezését a házigazda, ekkor már nehezen került helyzetbe a vendég – szinte csak büntetőből talált kosárba. Egy szebben, egyre felszabadultabban játszott a Falco – Anderson pedig sorozatban dobálta a triplákat. Közelített a 20 ponthoz a hazai előny (62-53). A harmadik negyedet Perl szép egyéni alakítása zárta – nagyon úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés sorsa (30. perc: 87-65). Huszonkét pontos fórja birtokában nyugodtan kezdte a záró játékrészt a Falco. Ekkor már minden összejött a hazaiaknak, látványos kosárlabdával szórakoztatták a közönséget. Teljesen más sebességgel játszott a két csapat (33. perc: 96-69). Kezdett alakulni a kiütéses vereség – érezhetően élvezte a meccset a Falco. Ahogyan a szombathelyi szurkolótábor is. A hajrában a hazai csapat minden játékosa lehetőséget kapott.

Jegyzőkönyv Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Naturtex-SZTE- Szedeák 109-81 (28-19, 25-24, 34-22, 22-16)

Szombathely, 600 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, elődöntő, első találkozó, vezette: Győrffy P. A., Tözsér D., Söjtöry T.

Falco: Anderson 19/15, Váradi 13/3, Benke 16/6, Bruinsma 12/3, Keller Á. 6/6. Csere: Perl 25/3, Barac 16, Kovács B. –, Doktor 2, Dancsecs –. Edző: Gasper Okorn.

Szeged: Kerpel-Fronius G. 3, Govens 28/12, Brown 4, Dzeletovic 10/6, Dickey 17. Csere: Keller I. 2, Kerpel-Fronius B. 1, Bognár 16/6, Mayer –, Olasz –. Edző: Szrecsko Szekulovics.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10-9. 7. p.: 17-11. 12. p.: 28-25. 16. p.: 36-27. 18. p.: 45-41. 20. p.: 53-43. 24. p.: 63-50. 27. p. 75-61. 30. p.: 87-65. 33. p.: 96-69. 37. p.: 98-75. Kipontozódott: Bruinsma (35.), ill. Brown (25.).

Simán, a vártnál talán könnyebben nyert a láthatóan kirobbanó formában lévő Falco. Így önbizalomnövelő győzelem után készülhet az egyik fél három megnyert meccséig tartó elődöntős párharc keddi (18.00), második, szegedi összecsapására.