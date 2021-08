Párizsig folytatni akarja – Ligeti Dániel a tokiói olimpiáról és a jövőbeni terveiről

A Haladás VSE nehézsúlyú szabadfogású birkózója, Ligeti Dániel itthonról volt kénytelen követni a tokiói olimpiát. De nem mondott le arról, hogy harmadszor is olimpikon legyen. Azt mondja, Párizsig kitart.

A 32 éves többszörös Európa-bajnoki érmes Ligeti Dánielnek 2012 és 2016 után nem sikerült kijutnia harmadik olimpiájára. Mostanra véget ért a 125 kilós szabadfogásúak versenye is Tokióban. Vajon hogyan élte meg a szombathelyi birkózó, hogy nem lehetett részese?

– Azért nem úgy követtem az eseményeket, mintha ott lettem volna, hanem, mondjuk úgy, csak fél szemmel – árulta el Ligeti Dániel. – Abszolút befutott a sötét ló. Azt tudtam, hogy az amerikai Steveson meglepetést is okozhat, de azt nem, hogy ekkorát, és hogy ő lesz az olimpiai bajnok. Szerintem az egész mezőnyt meglepte. Eddig csupán egyszer láttuk birkózni, az amerikai triászválogatón, amikor a számomra is kellemetlen stílusú Gwiazdowsit, aki eddig az Egyesült Államokat képviselte, elég csúnyán megverte. Sajnálom a georgiai Petriasvilit, aki a két olimpia között három vb-t is megnyert, mert szinte végig az ő kezében volt a döntő, az utolsó tíz másodpercben fáradt meg, és akkor fordított 10-8-ra az amerikai.

A többiek nem okoztak meglepetést, talán csak a riói olimpiai bajnok török Akgülnek az amerikaitól elszenvedett 8-0-s veresége számított igencsak váratlannak. Az, hogy nekem is ott lett volna-e a helyem a 16-os tokiói mezőnyben, már nem foglalkoztat. Amúgy a koszovói és német birkózónál biztosan jobbak vagyunk a lengyelek válogatottjával. De így alakult. Ami a magyar birkózók szereplését illeti, a Lőrincz testvérek szenzációsak, megfelelő jelző sincs rá, amit ők véghezvittek. Csak megköszönni lehet nekik, hogy itt vannak a magyar birkózósportban. A szintén kötöttfogású, 97 kilós, még szinte gyerek Szőke Alex ötödik helye is óriási eredmény. És egy hibán múlott, hogy nem lett meg az érem. Erről én is tudnék mesélni, hogy egyetlen hiba miatt hogyan úszik el minden. A magyar férfiszabadfogást egyedül képviselő Muszukajev Iszmailnak is sikerült eljutnia a bronzmérkőzésig. Ott már nem volt esélye az orosz ellen.

Az utolsó – májusi – olimpiai kvalifikációs verseny óta, amikor véglegesen eldőlt, hogy Ligeti Dani nem indulhat a tokiói játékokon, talán sikerült feldolgozni a fiaskót, és gondolkodni a hogyan továbbról is.

– Mindenképpen a birkózás marad az első helyen az életemben – mondta ki a lényeget. – De a mögöttünk hagyott pár hónapom azért nem a birkózásról szólt. Most végre nyugodt körülmények között ott lehettem, leülhettem beszélgethettem a hozzátartozóimmal a családi eseményeken, nem csak futkoztam bőrönddel a kezemben edzőtáborból edzőtáborba. Ebben az időszakban több időt tudtam szentelni a menedzserkedésnek is, amit már építgetek egy ideje, de igazán komolyan csak a 2024-es olimpia után terveztem vele foglalkozni. Az e-sportban egyelőre három játékos, Jordán Benedek, Kondákor Kevin és Rapport Rodrigó útját igyekszem egyengetni, támogatókhoz segíteni őket, hogy profi karriert tudjanak építeni. A játékospiac még gyerekcipőben jár ebben a sportágban, de nekik komoly kérőik vannak.

– Egy ideje Balatonfüreden élek, most is itt, ebben a gyönyörű környezetben nyalogatom a sebeimet. Nem mindig egyedül, már van egy kisebb baráti köröm is. Mivel túl sok edzőpartnert nemcsak Szombathelyen, de az egész országban nem lehet találni az én

súlycsoportomban, a birkózásnak csak akkor lesz nagyobb szerepe a mindennapjaimban, ha újra elindul az edzőtáborozós élet. A többi edzésmunkát itt is el tudom végezni. November körül kezdődik majd az alapozás, készen állok rá, hogy csatlakozzak a válogatott kerethez.

Jövőre Budapesten rendezik az Európa-bajnokságot, és úgy számolok, hogy a 2024-es párizsi olimpiáig folytatom. Amíg csak reális esélye van, hogy kijussak az utolsó olimpiámra, mindent meg fogok tenni. De ez azért nem egy rövidke idő ám, addig még sok víz lefolyik a Dunán, de még a Balatonon is. Most még úgy tűnik, hogy az európai mezőny nem lesz erősebb, körülbelül ugyanannyian öregednek ki, mint amennyien csatlakoznak a nemzetközi élmezőnyhöz. Világszinten viszont nagyon sűrűsödik a mezőny, már itt vannak az újak, az amerikai, az iráni, a mongol. Úgy tíz-tizenkét birkózó is esélyes lehet arra, hogy a 2023-as világbajnokságon a biztos kvótát jelentő első hat helyen végezzen.

