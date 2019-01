Pars győzelmével kezdődött – Doma Benedek tavaly két világversenyen is meglepetést okozott

Az U18-as korosztály Európa-bajnokságán és az ifjúsági olimpián szerzett negyedik helyével minden várakozást felülmúlt a Szombathelyi Dobó SE 17 éves, igencsak céltudatos kalapácsvetője, Doma Benedek.

A 2018-as esztendő nagy előrelépést hozott a 17 éves Doma Benedek életében. A nemzetközi porondon való 2017-es bemutatkozása a győri európai ifjúsági olimpiai fesztiválon (EYOF) még nem igazán sikerült. Egy év múlva aztán – szintén Győrben – az ifjúsági Európa-bajnokságon már maximumot nyújtott, több, a világranglistán előtte álló versenyzőt is megelőzve, egyéni csúcsot elérve (74,94) negyedik lett az 5 kilós szerrel. Fiú-kalapácsvetésben így ő képviselhette Magyarországot a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián, ahol szintén bedobta magát a legjobbak közé, ott is negyedik tudott lenni.

– Titkon bíztunk abban, hogy a hat közé sikerül bejutnom, de negyedik helyet senki nem várt tőlem. És hogy ez kétszer is sikerült, szerintem fantasztikus – mondta a júliusi Balaton-bajnokságon elért 75,76 méteres legjobbjával az évet a korosztályos világranglista nyolcadik helyén záró Benedek. – Nem mindenkinek adatik meg, hogy hazai környezetben indulhasson világversenyen. Nagyon motivált voltam, mindenképpen bizonyítani akartam a rosszul sikerült EYOF után. A selejtezőben még nagyon izgultam, hogy tudok-e olyan stabilan dobni, hogy meglegyen a döntő. Sikerült, és utána már nem éreztem magamon azt a nagy nyomást. Jó formában voltam, minél előrébb akartam végezni; és a hatodik sorozatban összejött az egyéni csúcs és a negyedik hely. Közben eszembe sem jutott, hogy az ifjúsági olimpiai részvételért is harcolok, és ha legyőzöm a honfitársamat, akkor én utazhatok. Óriási élmény volt az olimpia. Már az utazás is, hiszen először ültem repülőn. Élveztem az átszállással, várakozással együtt mind a 21 órát, bár közben képtelen voltam elaludni. Volt idő arra is, hogy megismerkedjek a többiekkel, összekovácsolódott a csapat, nagyon jól éreztem magam velük. Kísérleti jelleggel a mi számunkat is a megszokottól teljesen eltérő szisztémában rendezték. Nem volt selejtező, hanem két azonos rangú, négysorozatos verseny alapján hirdettek eredményt. Ott még inkább fontos volt a stabil, kiegyensúlyozott teljesítmény. Ugyan érmem még nincs, de a lehető legjobb eredményt értem el kétszer is, maximálisan elégedett vagyok. Pár éven belül talán a dobogóra is felállhatok, de ahhoz ki kell tartani.

A kitartással már eddig sem volt gond, Benedek hat és fél éve tagja a Németh Zsolt és Németh László vezette dobócsoportnak.

– A 2012-es olimpia hozta meg a kedvem. Minden egyes napját néztem, nagyon tetszettek a versenyek, és akkor elhatároztam, hogy olimpiai bajnok leszek. Az első magyar érem dzsúdóban született, aztán jött a tornász Berki Krisztián aranya. Apa mondta, hogy ezekhez már túlkoros vagyok, és a testi adottságaim sem jók. Pars Krisztiánnak, a Dobó SE kalapácsvetőjének győzelme következett. Másnap írtam egy e-mailt az egyesületnek, hogy olimpiai bajnok szeretnék lenni: jöhetek-e kipróbálni ezt a sportágat? Azóta itt vagyok, és nagyon komolyan veszem. Eléggé maximalista vagyok, mindenben törekszem arra, hogy a legjobb legyek. Az ugrásokban, futásokban, súlyemelésben is igyekszem az idősebbekhez minél közelebb kerülni. Dobásban is próbálom elérni azokat az eredményeket, amiket ők 17 évesen tudtak. Ebben az évben már a junior korosztályban versenyzem. Az U20-as Európa-bajnokságra hárman utazhatnak nemzetenként. Az eddigi eredmények alapján klubtársam, Varga Donát után én következem a sorban. Hamarosan, már a téli országos bajnokságon szeretném megjavítani a 70,12-os egyéni csúcsomat a 6 kilós szerrel. Az idei fő célom az, hogy az 5-össel elért legjobbamat, a 75,76 métert 6-ossal is megismételjem, illetve minél jobban megközelítsem a 80 métert.

Benedek pontosan tudja, hogy nem elég, ha csak a sportolásra fókuszál.

– Az nem jelent nagy problémát, hogy vidéki vagyok. Bár a szüleim rengeteget dolgoznak, arra azért tudnak időt keríteni, hogy eljöjjenek értünk, mert a testvérem, Csenge is itt dob. De vonattal tíz-, busszal húszpercnyi út Salköveskút, az utazás nem vesz el sok időt. Jelenleg a Nagy Lajos Gimnázium sportosztályába járok, 11.-es vagyok. Nem rossz a tanulmányi eredményem sem, 4,5 körüli az átlagom. Szerencsére ha jól oda tudok figyelni az órán, a humán tantárgyakból elő sem kell vennem a tankönyvet, meg tudom jegyezni az anyagot. Az idegen nyelvekkel muszáj foglalkozni, most az angolt és a németet tanulom, de jó lenne egy harmadik nyelv is. Vannak elképzeléseim a jövőről, később is a sporttal szeretnék foglalkozni. Figyelni kell arra, hogy több lábon álljon az ember, legyen B, sőt C terve is, ha bármi közbejön. De egyelőre az lebeg a szemem előtt, hogy olimpiai bajnok legyek.

