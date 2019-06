Pécs–Körmend: második menet

Az Egis Körmend–Pécsi VSK-VEOLIA kosárlabdaelődöntő második mérkőzését rendezik kedden este Pécsett (18.00). Szombaton előnyt szerzett a Körmend, egy­előre vezet a párharcban.

Sokak számára emlékezetes marad a szombati Körmend–Pécs-párharc első mérkőzése. A piros-feketék jól kezdtek, nem sok lehetőséget hagytak a kevesebb koncentrációt mutató pécsieknek. A második negyedben sem sokat változott a játék, menetelt a Körmend, egy pont híján húszpontos különbséget mutatott az eredményjelző a nagyszünetre (50-31). Aztán mindjárt a második félidő elején jött a hideg zuhany, Mario Delas Horti Bálinttal ütközött és esett egy nagyot. A diagnózis még nem teljes, a horvát center MR-vizsgálatát hétfőn végezték el. Az eredményre még várni kell, de annyi bizonyos, hogy komolyabb a baj.

Delas térdsérülése nem gyógyul meg egy-két nap alatt. A játékos körmendi lakásában lábadozik, további vizsgálatokra és azok eredményeire vár. Nincs könnyű helyzetben tehát a Körmend – amely ebben a szezonban kétszer bukott meccset a baranyai megyeszékhelyen. A nehézségek ellenére pozitív mottót posztoltak a vasi csapat közösségi oldalán: Minél nagyobb a probléma, annál nagyobb a lehetőség!

– Mario kiválásával nehéz dolgunk lesz, hiányozni fog a rotációból, főleg úgy, hogy a Péccsel eddig sem volt szerencsénk – mondta Csorvási Milán, a piros-feketék centere. – De most nem tudunk sokat gondolkodni ezen, előretekintünk, nincs is más választásunk. Felértékelődik a kispad, nyilván több szerepet kapnak a cserék, és szerkezetileg is változtatnunk kell. Nekem is több feladatom lesz, emellett Leyton Hammonds is kénytelen lesz ötös poszton szerepelni. Védekezésben is váltanunk kell, igazodva az adott helyzethez. Idegenben nincsenek jó tapasztalataink a Péccsel, de igyekszünk változtatni ezen. Legutóbb, amikor ott játszottunk, jól látszott, hogy nagyon felkészültek belőlünk, a leindításokkal vertek meg bennünket. Gondolom, most is nagyon felszívják magukat – de mi sem megyünk feltartott kézzel. A PVSK jól dob hazai pályán, és ha elkapja a fonalat, bizony veszélyes ellenfél. Nyerni megyünk, ám a győzelem csak koncentrált játékkal jöhet össze, semmiféle figyelmetlenséget nem engedhetünk meg magunknak.