Pécsen is kikapott a Körmend

A PVSK otthonában is vereséget szenvedett az Egis Körmend kosárcsapata. A piros-feketék megint a végjátékban hibáztak sokat.

PVSK-VEOLIA – Egis Körmend 86–81 (25–22, 15–23, 20–25, 26–11)

Pécs, NB I-es férfi kosárlabda mérkőzés 16. forduló (zártkapus)

Vezette: Földházi T., Tőzsér D., Major Á.

PÉCS: Ruják 5, LEWIS 22/6, Funderburk 11, BUDIMIR 16/6, Meleg 8/3

Csere: BRKIC 14, Dragasevic 2, Bíró 4, Demeter 4

Vezetőedző: Dragan Aleksic

KÖRMEND: THAMES 15, Németh 2, MÓCSÁN 21/15, FERENCZ 16/6, Taylor 9

Csere: Takács -, Tóth 6, Mosely 7/3, Durázi 5/3

Vezetőedző: Ziga Mravljak

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5-8. 7. perc: 18-18. 14. perc: 26-33. 17. perc 34-35. 22. perc: 42-52. 25. perc: 49-54. 36. perc: 71-74. 37. perc: 78-80.

Kipontozódott: –

Az Egis Körmend keretében már nem volt ott az amerikai magasember, Xeyrius Williams, aki időközben távozott Körmendről. A légiós azonban maradt a magyar bajnokságban, Jászberénybe igazolt. Pótlását egyelőre még nem oldották meg új emberrel a piros-feketék.

Jól kezdte a találkozót a Körmend, Taylor duplája után Ferencz talált be kétszer egymás után a triplavonaltól. Meleg volt az első pontszerző a házigazdánál, majd Lewis szerzett egy hárompontost. Meleg is betalált távolról, így hamar egyenlőt mutatott az eredményjelző (8-8). Az etap közepén belemelegedett a Pécs. Budimir és Brkic vezényletével a vezetést is átvette a hazai alakulat. Elhamarkodott pécsi akciók után azonban rövid időn belül egyenlíteni tudott a vendég (18-18). A negyed vége főként büntetődobásokról szólt, az első kiszünetre három ponttal vezetett a PVSK (25-22).

A második etap elején Ferencz azonnal egy pontra zárkóztatta a Körmendet, majd Mosely volt igen aktív, így megint előnyhöz jutottak a piros-feketék. Láthatóan nagyobb fokozatra kapcsolt a vendégcsapat. A Pécs darabos játékot mutatott, nehezen hozta össze a negyed első találatát. A 15. perc környékén lendületbe került a pécsi együttes is, de Thames és Mócsán megint igazított a pontálláson a vendégek javára. Bíró adott tartást a PVSK-nak, de Mócsán nagyon elkapta a fonalat. A nagyszünetre a Körmend hétpontos vezetését Ruják szűkítette ötre egy duplával.

A második félidő elején Durázi két hibátlan büntetője után, távolról is betalált, erre Lewis adott választ. A 22. percre tízpontos előnyt szerzett a Körmend, de csak egy pillanatra, mert hamar felére csökkentette a különbséget a házigazda. Bár tartották néhány pontos előnyüket a vasiak, hátra dőlni nem tudtak, mert nem tágított a Pécs. A 26. percben Mócsán bevarrta harmadik tripláját, de Budimir sem hibázott a túloldalon (54-59). Többet hibázott a Pécs, ez előnyére vált a Körmendnek. Támadásban komoly ostrom alatt tartotta a gyűrűt a Körmend, végül Mócsán talált egy újabb triplát, ezzel tíz pontra nőtt a távolság a felek között (54-64). Mócsán a mezőny legeredményesebbjeként továbbra is megállíthatatlan volt, kialakította a legnagyobb különbséget (58-70).

Tízpontos előnnyel vágott neki a Körmend az utolsó negyednek. Budimir hárommal beljebb hozta a Pécset, majd Funderburk is hozzátett egy duplát. Megélénkült a Pécs, hét perccel a vége előtt Lewis egyenlített. Az utolsó percekben hol egyik, hol másik fél szerzett kosarat. Nem tudtak elszakadni egymástól a csapatok. Három és fél perc volt még hátra, Thamesre technikait fújtak, de ebből csak egy pontot tudott összeszedni a Pécs (81-80). Jó ideig állt az eredmény. Funderburk döntő helyzetben szerzett kosarat, most a Pécsnek állt a zászló. Aztán Thames hagyta élni a körmendiek reményét, ami egyre halványult. A Körmend a végjátékot ismételten elrontotta, a Pécs – még ha szerencse is kellett hozzá – begyűjtötte ötödik győzelmét a bajnokságban.