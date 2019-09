Pénteken rajtol a CVSE

Pénteken megkezdi a 2019/2020-as szezont a CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels extraligás férfi asztalitenisz-csapata.

Az új szezonban is tíz csapat alkotja a férfi Extraliga mezőnyét, természetesen köztük van a nyolcszoros bajnok, legutóbb bronzérmes CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels együttese is. Az alapszakasz őszi idénye ezen a hétvégén indul és december 15-én zárul. Az első osztályú csapatbajnokikat új szisztémában rendezik: minden találkozó hét meccsből áll, egy párosból és hat egyéni mérkőzésből – tehát 7-0, 6-1, 5-2 vagy 4-3 lehet a végeredmény. A celldömölkiek minden hazai találkozójukat pénteken 18 órától játsszák a május végén átadott OPAL Asztalitenisz-csarnokban (Kolozsvár u. 2.). A nyitófordulóban a Szeged lesz a vendég. A hazai csapat változatlan az előző idényhez képest, ezúttal is Fazekas Péter, Szita Márton és Kriston Dániel alkotja. Fazekas a 11., Szita a hetedik, Kriston az ötödik celldömölki szezonjára készül.

– Természetesen győzelemmel szeretnénk nyitni a bajnokságot. A szegediek a csoport első felébe tartoznak, a legjobbjuk Vitsek Iván, aki a nyáron veterán Európa-bajnok lett Budapesten. De a miénk jobb csapat – szögezte le a kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok Klampár Tibor, aki a CVSE vezetőedzőjeként a 14. bajnoki évadja előtt áll. – Remélem, az új rendszerben a végső sikert is jelentő négy győzelem megszerzése után sem eresztenek majd le a fiúk, hanem hajtanak az akár 7-0-s eredményekre is. Összességében jobb évet remélek az előzőnél. A Final Fourba jutással nem lehet gond, és arra számítok, hogy ezúttal az aranyért játszhatunk majd a másik nagy esélyessel, a Pécs csapatával.

Az Extraligában lesz egy nagy hiányzó, a júniusi, celldömölki négyes döntőben a bajnoki címet megszerző BVSC-Zugló ugyanis visszalépett az első osztályú csapatbajnokságtól.

A CVSE idén is indul a Közép-Európai Szuperligában. A hét ország tíz csapatából verbuválódott mezőny három csoportban kezdi meg a küzdelmeket. A celldömölkiek az osztrák Wiener Neudorf és a horvát Muraszentmárton, az STK STARR Terme Sveti Martin együttesével az A csoportba kerültek – az első minitorna jövő héten lesz.