Pénzügyi stabilitás és fejlesztések

Tisztújító közgyűlést tartott a Répcelaki Sportegyesület.

A közgyűlés elején Németh Gábor, a Répcelaki SE ügyvezető elnöke számolt be az elnökség elmúlt négyéves munkájáról. Elmondta, hogy a vezetőség 2015-ben nagyon rossz anyagi helyzetben vette át az egyesületet, az adósság mértéke meghaladta a 20 millió forintot. A pénzügyi helyzet stabilizálása volt az elsődleges feladatuk, amit sikeresen teljesítettek. Sőt, pályázatok segítségével fejlesztések is megvalósulhattak. Többek között teljesen megújult az öltözőkomplexum a sporttelepen, az önkormányzattal közös projekt keretében felépült a Répce Sportcsarnok, az általános iskola udvarán rekortán borítású futópálya készült, megnyitotta kapuit a sportszálló, de autóbuszokat is sikerült vásárolni a sportolók szállításához.

Az egyesületnek négy szakosztálya van. A tekések továbbra is a Szuperliga élvonalába tartoznak, a labdarúgók a megyei I. osztályban jobb tavaszban reménykednek. A női kézilabdázók a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban, a férfi kosarasok Szombathely város-városkörnyéki bajnokságában szerepelnek.

A tisztújítás nem hozott meglepetést. Az ügyvezető és a társadalmi elnöki posztra is csak egy-egy jelölt akadt, Németh Gábor és Molnár Árpád újraválasztása csak formaság volt. Némileg változott az elnökség összetétele. Dr. Bogdán Olivér, Nagy László és Gallen Ervin újra bizalmat kapott, a vezetőség két új tagja Szilágyi Zoltán és Patkó Ernő lett.