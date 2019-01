Perl Zoltán ismét sárga-feketében – Másfél évre szerződtette a Falco

A Falco-Vulcano Energia KC NB I-es férfi kosárlabdacsapata másfél évre szerződtette a spanyol Movistar Estudiantestől Perl Zoltánt.

Darrin Govens megszerzése után újabb nagy halat „fogott” a Falco-Vulcano Energia KC NB I-es kosárlabdaegyüttese. A nyáron éppen Szombathelyről egy plusz egy évre a spanyol Estudianteshez szerződött 23 esztendős magyar válogatott Perl Zoltán visszatért nevelőegyesületébe – másfél éves szerződést írt alá a hátvéd. A spanyol első ligában öt győzelemmel és 11 vereséggel utolsó előtti Estudiantesnél Perl 11 bajnokin kapott lehetőséget, 5,8 játékpercet 0,8 pontot, 1,2 lepattanót és 0,5 gólpasszt átlagolt. A négy Bajnokok Ligája-selejtezőn 18,8 perc alatt 8 pontot, 3 gólpasszt és 2,5 lepattanót tudott felmutatni. Az egyébként remek képességű Perl tehát nem tudott alapemberré válni a madridiaknál, ezért felbontotta szerződését és hazatért.

– Mivel spanyol klubjában nem kapott elég szerepet, már november közepe óta folyamatosan kerestük, kapcsolatban voltunk Zolival – mondta Gráczer György, a Falco-Vulcano Energia KC ügyvezető igazgatója. – Tudtuk, hogy rajtunk kívül több klub is csábítja – de mi is nagyon szerettük volna leigazolni. Örülünk és büszkék vagyunk, hogy végül minket, a nevelőegyesületét választotta, ahol kilencéves kora óta kosárlabdázott. Könnyen mentek a tárgyalások, rövid idő alatt sikerült is megállapodnunk vele. Hétfőn csatlakozik csapatunkhoz, s mivel spanyol klubjától megérkezett a játékengedélye, a jövő szombati, Paks elleni bajnokin pályára léphet, magára húzhatja kedvenc, kilences mezét. További játékosmozgás viszont nem lesz a keretünkben.

– A legnagyobb probléma az volt Spanyolországban, hogy nem kaptam elég játéklehetőséget, így nem tudtam megmutatni, mire vagyok képes, mit tudok valójában – mondta Perl Zoltán. – Mivel hosszú ideig nem játszottam, január elején úgy döntöttem, mindenképpen váltani szeretnék. Több ajánlatom is akadt, de mivel szombathelyi vagyok, kötődöm a Falcóhoz, a klub mindig is korrekt volt velem, és mert most is bíztak bennem, a visszatérés mellett döntöttem. Spanyolországban is figyelemmel követtem a

magyar bajnokságot, különösen persze a Falco szereplését, így tudom, hogy erős együttesbe jövök vissza, amelyet szeretnék még jobbá tenni. Szeretnék ismét döntőt játszani a Falcóval.