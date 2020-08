Pethő Petra emléktorna Alsóságon

Pethő Petra emlékére második alkalommal rendezték meg Alsóságon a tíz csapatos rendezvényt.

A csapatokat két csoportba sorsoltuk, délelőtt lement az A csoport játékideje, 11:00 órától pedig a B csoportnak a meccsei. A két meccs szünetében volt egy tombolasorsolás a csapatok részvételével. Ezután folytatódtak a csoportmérkőzések majd a helyosztók és a döntőt követte a mérkőzés a tornán befolyt összeg, a nevezés, a tombola és minden felajánlás amit kaptunk azt az Alpokalja Daganatos Gyermekekért Alapítvány részére ajánljuk fel. Külön köszönetet szeretnék mondani Fehér László Polgármester úrnak a támogatásért az alpolgármester úrnak Hencz Kornélnak a részvételért és a támogatásért. Az Alapítványt 2008-ban Dr. Masát Péter alapította a Nyugat Dunántúlon kezelt gyerekekért. Az Alapítvány azért jött létre, hogy a családokat segítsék, szociális támogatással is hozzájárulnak mindennapi életükhöz.

Pár év múlva beindult a tábor Dr. Masát Péter vezérletével, hat éve Rábahídvégen tartják meg a táborokat, amelyen a gyógyult és a kezelés alatt álló gyermekek vesznek részt. A gyerekek táboroztatása átsegíti őket a mindennapi gondjaikon. A kisebb gyerekek szülei is jöhetnek a táborba, a nagyobbik gyerekeknek a testvérei szintén, hogy ne legyenek egyedül. Részt vesznek a Markusovszky kórházban dolgozó nővérek, orvosok, pedagógusok.

Dr. Györke Eszter illetve Dr. Haragovics Helga támogatásával vehetnek részt a gyerekek a táborban. Mindkettőjük szoros kapcsolatban áll a beteg gyerekekkel és családtagjaikkal, ugyanígy Petra szüleivel is, Petrát mint saját gyermeküket szerették, az ő emléke előtt tisztelegve mindig eljönnek tornára. Dr Benyó Gábor szakfőorvos konzultásként segíti a gyerekek nem mindennapi küzdelmüket.A „Horgolt Gyermekekért” Facebook csoport felajánlotta a résztvevő játékosoknak a horgolt szívecskét, mivel Petra is tagja volt ennek a csoportnak és ő maga is horgolt. Köszönöm a családjának, hogy velem tartott a tornán és segítettek a tombolában és a lebonyolításban.

A csapatok:

Nyárád, Vép, Csepreg, Oviball, Mersevát, Vastyukok,Gersekarát, Teskánd,Alsóság II., Alsóság I.,

4. Vép 3. Vastyúkok 2. PELC-Nyárád 1. Alsóság 1.

Különdíjak:

Legjobb játékos: Pulai Lilla Vastyúkok

Legjobb kapus: Kiss Emília Alsóság 1 Molnár Martina Vép

Gólkirálynő: Zsömlye Viktória Alsóság 1.

7-es rugó verseny győztese női kategória : Lukács Kinga férfi : Szalay Gábor A torna labdáját Bereczki Donátnak ajánlottam fel.