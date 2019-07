Pinka-parti parti – Hogásztak, főztek, fociztak a Halas Napon

Nagy sikert aratott a 6. Pinka-völgyi Halas Nap – a horgászok, a főzőverseny résztvevői és a kispályás focisták körében is.

Borús reggellel kezdődött az elmúlt szombat, de az ­égiek végül kegyesek voltak a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének munkatársaihoz, nem ázott el a rendezvény. A horgászversenyre 11-en neveztek versenyző, 24-en hobbi, 18-an pedig gyerek kategóriában. A négyórás versenyen minden résztvevő egy bottal pecázhatott. Alig ért véget a regisztráció és az eligazítás, már gyülekeztek a barátságos focikupa résztvevői az Alpesi Fogadó mellett. De a horgásztó körül ekkor már álltak a bográcsok, folytak az előkészületek, hiszen kezdetét vette a főzőverseny. Idén halászlé, illetve egyéb halétel kategóriá­ban lehetett nevezni.

Sokan főztek ugyan halászlevet, de mindenkié egy kicsit más volt, mindenki próbálta különlegessé, még finomabbá tenni a saját ételét. A halászlé és a sült hal mellett olyan érdekességek is készültek, mint az orosz halleves vagy a halfasírt, -kolbász, illetve -tepertő.

A 6. Pinka-völgyi Halas Nap főzőversenyét az elmúlt három évben a Celldömölki Lokomotív Horgászegyesület nyerte – a sikercsapat az idén nem indult a megmérettetésen. Minőségi ételeket készítettek a főzőverseny résztvevői, ráadásul ügyeltek a tálalásra is. A Krizsán Zsuzsanna, ­Tóthné Tóth Erika, Garas Kálmán, Seregi Miklós, Konyher Tivadar, Karácsonyi Tamás, dr. Németh István alkotta zsűrinek nem volt könnyű dolga, de végül csak sikerült fel-

állítani a sorrendet. És közben véget ért a hét csapatot felvonultató kispályás focitorna, valamint befejeződött a horgászverseny is.

A barátságos horgászverseny felnőtt kategóriáját Wehoffer János, a versenyző kategóriát Horváth Zsolt, míg az ifjúságit Kondics Bence nyerte. A labdarúgótorna első helyezettje a Screen Works-­Szikla csapat lett A hal­ételkésztő versenyen az Elektromosok SHE, a halászleveket főző csapatok közül pedig a HA-KAP-ESZIK csapata bizonyult a legjobbnak.

Az elismerő okleveleket, kupákat, érmeket és ajándékokat dr. Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke, dr. Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnökhelyettese, dr. Balázsy Péter, a Vas Megyei Önkormányzat jegyzője, Seregi Miklós, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének elnöke, valamint Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke adta át.

Végeredmény, horgászverseny, felnőtt kategória (Pinka-holtág): 1. Wehoffer János (Pannónia HE) 11 885 gr, 2. Nagy Ferenc (Kéthatár-tó HE) 10 450 gr, 3. Horváth László (Körmendi Munkás HE) 9670 gr. Versenyző (Önkormányzati tó): 1. Horváth Zsolt (Szentgotthárdi HE) 10 700 gr, 2. Magyar László (Elektromosok SHE) 7800 gr, 3. Borsos Attila (Spartacus HE) 7335 gr. Ifjúsági (Alpesi horgásztó): 1. Kondics Bence (Kőszegi SHE) 10 050 gr, 2. Bognár Luca Réka (Répcelaki HE) 5450 gr, 3. Misák Norbert (Büki HE) 9040 gr. Különdíjak, legjobb apa-fia páros: Németh Ádám (Ölbői SHE) 11 340 gr. Legtöbb halat fogó hölgyversenyző: Karácsony Zsóka (Celldömölki HE) 7100 gr.

Kispályás labdarúgó­torna, felnőtt: 1. ­Screen Works-Szikla, 2. Grizzly Team, 3. Szentpéterfa. Gyermek: 1. Eberau, 2. Vaskeresztesi Titánok.

Halételkészítő verseny: 1. Elektromosok SHE, 2. Mell­uszony, 3. Rábapaty és Vidéke HE I. Szövetségi halételkészítő különdíjas: Majky Szaki konyhája. Halászlékészítő verseny: 1. HA-KAP-ESZIK, 2. Halfarok, 3. RITMO. Szövetségi halászlékészítő különdíjas: Tímár és Társa-­Halászlé.TG