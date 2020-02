Piri I. Tamás munkáját az MTTSZ életműdíjjal ismerte el

Több szempontból is mérföldkőhöz érkezett Piri I. Tamás, a Szabadidősportok Egyesülete Püspökmolnári alapítója, vezetője, aki nemcsak falujában, de a Magyar Technikai és Tömegsportok Szövetségének (MTTSZ) elnökségi tagjaként országos szinten is fáradhatatlanul dolgozik.

Piri I. Tamás rendkívül sokoldalú ember. Annak idején 16 évet húzott le az Ingatlankezelő Vállalatnál, majd az Agrobernél volt műszaki ellenőr. Miután 670 beruházást felügyelt, rengeteg tapasztalatot gyűjtött. 1992-től vállalkozóként boldogul. Az Európai Borlovagok Rendje Vas megyei régiójának lovagja, alapítója, vezetője az Oszkói Borlovagi Széknek. De a legtöbb energiáját a szabadidejéből a lövészetnek, illetve annak népszerűsítésének szentelte. Nem véletlen, hogy a Magyar Technikai és Tömegsportok Szövetségétől több évtizedes kiváló munkájáért életműdíjat kapott. Több mint ötven éve, hogy a honvédségtől leszerelve elvállalta a Püspökmolnári Lövészklub vezetését. Ahogy meséli, akkoriban tereplőtér volt a falu kavicsbányájában. A mozgalmas klubélet új szintet léphetett, amikor 1977-ben a település akkori tanácselnöke, Szele Pál segítségével megkaptak a temetőben egy használaton kívüli épületet. Amit lebontottak, és felépítettek egy nyolcállásos fedett lőteret. A rendszerváltozás gyökeres változást hozott a lövészklubok életében is, hiszen megszűnt a Magyar Honvédelmi Szövetség – és a támogatás is. Közben dúltak a harcok az MHSZ vagyonáért, amelynek nagy része el is tűnt. Vas megye a szerencsések közé tartozott, a korábbi vezetők, Varga Sándor és Pinezics Gyula kilincselésének köszönhetően a legtöbb ingatlanvagyon itt maradt meg. A klubok továbbra is élni akartak, 1990-ben alulról szerveződve megalakult a Magyar Technikai és Tömegsportok Szövetségének Vas megyei szervezete is, amelyhez akkor 91 lövészklub is tartozott. (Mára hét maradt – Csepregen, Kőszegen kettő Szombathelyen, Jákon, Vépen és Püspökmolnáriban.) Piri I. Tamás hat évig volt ügyvezető elnöke a megyei MTTSZ-nek, 31 éve a tagja az országos elnökségnek. Benne volt abban a bizottságban is, amelyet 2002-ben véleményezésre kértek az új fegyvertörvénnyel kapcsolatban. Az utolsó pillanatban nem az MTTSZ javaslatát fogadták el. A sportlövő szövetséghez került minden fegyverrel kapcsolatos jog, ezzel megásták a sírját a tehetséggondozásnak, az amatőr sportnak. A drága licencdíjak miatt sokan eltávolodtak a lövészettől. Piri I. Tamás előre menekült, nagy kaliberre is alkalmasra alakították át a püspökmolnári lőteret, ahol az őrző-védők, fegyverrel dolgozók, a vadászok is gyakorolhatnak, a fegyvertartáshoz kötelező lőgyakorlatok náluk is teljesíthetők. Egyesületté szerveződtek, a Szabad­idősportok Egyesülete Püspökmolnári például 12 évig ügyesek-erősek szakosztályt is működtetett, hiszen a kezdetektől részt vettek a Magyarország legerősebb faluja vetélkedőn. A mesterlövész szakosztály töretlenül működik, jelenleg közel 70 a versenyzői létszámuk, ebből 14-en falubeliek. Minden évben – életben tartandó a honvédelmi nevelést – rendeznek többtusaversenyt, légpuskás bajnokságot, házigazdái az országos tehetségkutató Görgey Artúr lövészverseny régiós viadalának.

Piri I. Tamás az országos szövetségben is sokat vállal. A legerősebb falu vetélkedőt idővel a Kárpát-medence magyarlakta településeinek virtusvetélkedője váltotta. Már kilencszer volt az erdélyi területin versenyigazgató, de az utóbbi hét év országos döntőjében is. No meg már nyolc éve a szövetség karácsonyi Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe gyermekrendezvényének főszervezője. Annyiban biztosan köze van a vasi gyerekek jó szerepléséhez – a vasváriak jó ideje az élmezőny tagjai, a legutóbb elsők lettek, a sorkifaludiak pedig másodikok –, hogy Vasváron, Sorkifaludon és Rumban is tart lövészeti oktatást.

Arra a kérdésre, hogy biztosan jó-e a mai, agresszivitással fertőzött világunkban fiatalokat a lövészettel ismertetni, Piri I. Tamás azt mondja, hogy szíve szerint azokat a filmeket tiltaná be, amelyekből válogatás nélkül folyik az erőszak.

– A fegyver nálunk sporteszköz, amit biztonságos körülmények között, felügyelet mellett vehetnek kézbe a gyerekek. Szívesen járnak, betartanak minden előírást, nagyon fegyelmezettek. Ezt csak így lehet. Vannak már saját fejlesztésű lézerfegyvereim is; a szegénység, a lőszer hiánya hozta, hogy elkezdtem velük foglalkozni. Ezzel abszolút nincs balesetveszély – ez a jövő.

Nagyon örült, hogy a kormány egyre inkább szorgalmazza a honvédelmi nevelést. Ő is ott van az egykori MHSZ értékeit, a technikai sportokkal, gépjárművel kapcsolatos ismeretterjesztést is zászlajára tűző Honvédelmi Sportszövetség (HS) félszáz alapító tagja között.

Az életműdíj és a megyei közgyűlés elnökének elismerése után Piri I. Tamás újabb sikerről számolhatott be. Sikeresen lezárta az egykori Magyar Honvédelmi Szövetség Vas megyei székházával kapcsolatos, hosszú évek óta húzódó ügyet. Az MHSZ megszűnése után a Vas megyei MTTSZ tulajdonába került a szombathelyi Puskás Tivadar utcai épület. A megyei szervezet 2009 óta gyakorlatilag nem adott életjelt magáról, kötelezettségeit nem teljesítette, így elrendelték a megszüntetését, és a törvényszék egy korábbi vezetőjét, Piri I. Tamást kérte fel a kényszer-végelszámolói feladatok elvégzésére. Aki végül célba is ért a rögös úton, sikerült értékesítenie az évek alatt nagyon leromlott állagú épületet. Már meg is tartották a tulajdonosi közösség záró közgyűlését – a 141 alapítóból 12 tudta igazolni, hogy jogosult az alapítói vagyonra. A 32 millió forintot szétosztották, már kézhez is kapták – óriási segítség ez a további életben maradáshoz.