Piros-feketék bajnoki csatája

Az eredetileg kiírthoz képest egy nappal később rendezik meg a Szolnoki Olajbányász-Egis Körmend találkozót. A 16. forduló rangadója vasárnap 18 órakor kezdődik Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban.

Régi ismerősök is találkoznak vasárnap este Szolnokon, az Olajbányász-Egis Körmend kosárlabda mérkőzésen. A vasi együttes korábbi mestere, Gasper Potocnik november végén lett a Tisza-partiak edzője Dragan Aleksic helyett, majd december végén egy újabb körmendi ismerőssel, TJ Price-szal is erősített a Szolnok. Az amerikai légiós a múlt szezont Körmenden töltötte, nyáron Kínába igazolt, de ott nem nyúlt túl hosszúra a pályafutása.

Price karácsony előtt tért vissza Magyarországra, s bár a Körmend is kínált neki szerződést, Szolnokra igazolt. Decemberben egyébként nagy mozgás volt a szolnokiaknál, Kenneth „Speedy” Smith a belga Charleroihoz szerződött, helyére az amerikai Darwin JR Davis érkezett irányító posztra. Az új horvát centerrel, Marjan Cakarunnal pedig Demetris Morant pótlását oldották meg. Nemrég visszatért sérüléséből a válogatott Juhos Levente is, aki még a felkészülés kezdetén szenvedett kéztörést.

Az Olajbányász nem kezdte jól a szezont, a Körmend is nagy veréssel küldte haza a 3. fordulóban (89-60). Az utóbbi hetekben azonban öt meccsből négyet megnyert a Tisza-part alakulat. Kettőt hazai pályán (Pécs, Kecskemét), kettőt idegenben (Szeged, ASE). Egyetlen vereségét a múlt fordulóban szedte össze az Olaj, egy ponttal kikapott az Alba Fehérvártól.

A Körmend múlt szombaton meccselt utoljára hazai pályán és férfias küzdelemben gyűrte le a Sopron KC együttesét. A héten nem volt nemzetközi forduló, így valamivel több időt tudtak szánni a Szolnok elleni felkészülésre Ferencz Csabáék.

Egész héten dolgoztunk, csiszoltuk a korábbi hibáinkat. Tudjuk, hogy ez a Szolnok már más csapat, mint akivel a szezon kezdetén találkoztunk. Külföldi játékosokat cseréltek, TJ Price volt az egyik érkező, aki egyik alapembere volt a tavalyi ezüstérmes csapatunknak, úgyhogy tudjuk, mire képes. Gasper Potocnik szintén jól ismer bennünket, és kiváló szakember, biztos, hogy alaposan felkészültek belőlünk.

Nagy erőpróba és nagy kihívás lesz számunkra a szolnoki meccs, mert az Olajnak kiváló magyar játékosai is vannak a külföldiek mellett, említhetem Tóth Norbi barátomat vagy Juhos Leventét, Kovács Péter és Rudner Gábort. Nálunk mindenki harcra kész, a sérüléssel bajlódó Erjon Kastrati is edzett már. Szükség is lesz mindenkire, mert nem vagyunk túl sokan – mondta a körmendi kapitány.