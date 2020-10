Pódiumon a torna- világkupa résztvevői

Rajtra készek a HunChallenge Torna Világkupa résztvevői – köztük a szombathelyi Dévai Boglárka – és a verseny helyszíne, az Arena Savaria is.

Nagy várakozás előzi meg a hétvégi szombathelyi viadalt – amelyen 15 ország sportolói vesznek részt –, hiszen legutóbb nyolc hónappal ezelőtt, a bakui világkupán tudott versenyezni a nemzetközi mezőny. Az elmúlt két napban sorra érkeztek a delegációk, a vendégek fogadása mellett a szervezők, a Pannonsport Kft. munkatársai közben az Arena Savariát is berendezték, úgy a gyakorlásra kijelölt kiscsarnokot, mint az arénát. Utóbbiban a csütörtök délutáni pódiumedzés keretében próbálhatták ki a versenyszereket a résztvevők, köztük a magyar csapat tagjai is. A férfiaknál Kardos Botond, Tomcsányi Benedek, Vecsernyés Dávid, Kállai Zoltán és Mészáros Krisztofer képviseli a magyar színeket, a nőknél Dévai Boglárkának, Makra Noéminek, Székely Zójának és Bácskai Csengének szurkolhatnak a nézők, akik a járványügyi szabályok betartása mellett limitált létszámban (legfeljebb 500-an) foglalhatnak helyet a testhőmérséklet-mérés és kézfertőtlenítés után a lelátón. (Eredetileg az Eb-ezüstérmes Kovács Zsófia is a keretben volt, de térd­problémái miatt ilyen hosszú kihagyás után nem szeretne kockáztatni.)

A férfiak mezőnyében Marian Dragulescu a legnagyobb név. A román klasszisnak csak olimpiai aranya nincs, de nyolcszoros világ- és tízszeres Európa-bajnok. Ugrásban indul, ahogy a nőknél a szintén ugráson szereplő szombathelyi Dévai Boglárkára vetül a legnagyobb figyelem, aki ezen a szeren 2017-ben Eb-bronzot, 2018-ban Európa-bajnoki címet szerzett. Sérülés és sok megpróbáltatás után itt lesz Rácz Gábor és Vizer Erzsébet tanítványának a visszatérése, a glasgow-i kontinensviadal óta most versenyez először.

– Bogi, aki az elmúlt két évben sok mindenen ment keresztül, megedzette az élet, sokkal érettebb is lett, nagyon nagy elánnal készült a visszatérésre. Fizikálisan rendben van, csinos, jókedvű, de izgatottan várja a versenyt. A válogatott tornásztársai kedvesen fogadták, az ugrásait, amelyekkel 2017-es Eb-n versenyzett, megcsinálta – számolt be az aktuális helyzetről a pódiumedzés után Vizer Erzsébet. – Mindhármunk számára ünnep, hogy holnap újra a pontozóbírók elé léphet, és versenyezhet.

Pénteken megkezdődik a világkupa-viadal, 10 órától a nők, 15.30-tól a férfiak kvalifikációs versenyét rendezik – ezt a versenynapot ingyenesen lehet megtekinteni. Minden szeren a legjobb nyolc versenyző juthat a szombaton, illetve

vasárnap esedékes döntőkbe, de nemzetenként legfeljebb ketten.