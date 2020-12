Pontot érdemelt volna a Haladás

A labdarúgó NB II. idei utolsó, 22. fordulójában a Szombathelyi Haladás 2-0-ra kikapott Szolnokon.

3. perc: Rácz tíz méterről lőtt, de a szolnoki kapuson lelassuló labdát Rokszin kivágta a gólvonal elől.

24. perc: Kállai szerzett labdát a jobb oldalon, középre passzolt, Medgyes 11 méterről a bal sarok mellé lőtt.

29. perc: Kotula 18 méteres, bal sarokra tartó lövését védte bravúrral Rózsa, a kipattanót Tisza szúrta rá hét méterről, jobbról, de Rózsa nagy vetődéssel szögletre mentett.

58. perc: Kurdics bal oldali beadása az ötösön álló Doktorics válláról a bal sarokba vágódott – öngól (1-0).

63. perc: Medgyes ívelt a bal oldalon Ráczhoz, a támadó 13 méteres lövése centikkel elkerülte a bal felső sarkot.

78. perc: A cselezgető

Szalaytól vette el Csirmaz a labdát a bal oldalon, betört a tizenhatoson belülre, ahol Szalay buktatta – tizenegyes. A büntetőt Kovács középre rúgta, Rózsa lábbal védett, a kipattanót Tisza rúgta rá, de a kapus bravúrral ezt is hárította. Az ellentámadásnál Tóth Milán jobbról, 15 méterről leadott lövését fogta Molnár-Farkas.

88. perc: Németh Márió 19 méteres szabadrúgását Molnár-Farkas a jobb sarok elől nagy vetődéssel hárította.

92. perc: Rokszin jobb oldali szögletét Kovács az ötösről fejelte a bal sarokba (2-0).

A Haladás kerete a legutóbbi mérkőzéshez képest tovább fogyatkozott. Bosnjak Predrag combizomszakadást szenvedett. Rajta kívül koronavírus-fertőzés és sérülés miatt Németh Milán, Devecseri, Debreceni, Tóth Dávid, Jancsó, Kiss és Holdampf is hiányzott. A hazaiaknál az eltiltott házi gólkirály Novák nem szerepelhetett. A Haladásban hosszú sérülése után ismét pályára lépett Farkas Balázs.

A vasiak kezdték jobban a mérkőzést, magukhoz ragadták az irányítást. Egymás után vezették akcióikat a frissen, lendületesen futballozó szombathelyiek, 25 percnyi játék jután 3-0-ra vezethettek volna – a szolnokiaknak momentumuk sem volt. Aztán félóra elteltével a hazaiak is „megérkeztek” a meccsbe, de Rózsa kétszer is bravúrral védett. Kiegyenlített játék folyt a pályán, egyik csapat sem tudott mezőnyfölényt kiharcolni. Szünet után a hazaiak voltak veszélyesebbek, ám csak egy öngóllal szereztek vezetést. A vendégek rákapcsoltak, kapujukhoz szegezték a szolnokiakat. Ám egy büntetőből a hazaiak növelhették volna előnyüket, de Rózsa két nagy bravúrt is bemutathatott, az ellentámadásból a vasiak egyenlíthettek volna. Támadásban maradt a Haladás – egy tizenegyest sem kapott meg –, érett az egyenlítés, ehelyett a 92. percben Kovács eldöntötte a három pont sorsát.

A játék képe és a helyzetek alapján a döntetlen igazságosabb lett volna, de a Haladás akár nyerhetett is volna.

Mátyus János: – Egy vereség után nem lehetek elégedett, de újfent olyan erényeket csillogtattunk, mint amelyek egész évben jellemzőek voltak ránk. Számos helyzetet kidolgoztunk, és bár Mocsi személyében egy egészséges védőnk volt, hátul stabilan álltunk a lábunkon. Méltó ellenfelei voltunk a Szolnoknak.

jegyzőkönyv Szolnoki MÁV FC–Szombathelyi Haladás 2-0 (0-0)

Szolnok, zárt kapuk mögött, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Zám.

Szolnok: MOLNÁR-FARKAS – CSIRMAZ, Szekszárdi, Kovács O., Tamás, Kotula – Kónya (Berdó, 84.), TISZA, Rokszin – Kurdics (Tóth Benjamin, 74.), Szabó B. Megbízott edző: Ulviczki Attila.

Haladás: RÓZSA – KÁLLAI (Szalay, 73.), MOCSI, Schimmer, Doktorics (Tóth M., 65.) – SCHUSZTER, Csilus – Medgyes, Németh Márió, RÁCZ – Farkas B. (Tóth Barna, 57.) Edző: Mátyus János.

Gólszerzők: Doktorics (58., öngól), Kovács O. (92.)

Sárga lap: Csirmaz (45+2), Szalay (79.), Kotula (87.).

(Kiemelt képünkön: Schuszter Ronald sokat volt játékban, jól futballozott)