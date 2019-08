Profi bokszolók az ivánci ringben

Nagy sikert aratott az első alkalommal megrendezett ivánci profi ökölvívógála – és szép hazai győzelmeknek tapsolhatott a publikum.

Vasárnapi profi bokszgálán fővédnökként tette tiszteletét a korábbi profi világbajnok, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség vezetője, Erdei Zsolt. De elfogadta a meghívást az egykori olimpiai bronzérmes, sokszoros magyar válogatott Béres Zoltán is. A Feja Box Gym Ivánc rendezvényén 14 pár csapott össze a sportpályán felállított szabadtéri ringben. Érkeztek bunyósok Budapestről, Kecskemétről, Szolnokról, Győrből, Sopronból és Nagykanizsáról is.

Az ifjú hazai reménységek közül Horváth Dorina, Horváth Zsolt, Nunkovics Amanda és Nunkovics Valentin is bemutatómeccsen adott számot tudásáról. Az ivánci klub profi versenyzői közül Cinjel Cintia és Horváth Norbert is bemutatózott. Szabó Ádám (67 kg, felnőtt) éles meccset vívott, és első menetes KO-val verte ellenfelét, így második profi mérkőzését is biztosan nyerte. Az RBO (Royal Boxing Organization) regnáló Európa-bajnoka, Máté Ádám (67 kg) első menetes TKO-val múlta felül riválisát – talán másfél percig tartott az összecsapás. A kiváló formának örvendő 28 éves ökölvívó pályafutása 22. profi győzelmét aratta.

– Elégedett vagyok, a szurkolók és a résztvevők visszajelzései alapján is úgy vélem, hogy jól sikerült a gála – fogalmazott a Feja Box Gym Ivánc vezetője, edzője, Lőrincz Lajos. – Sok néző volt, kiváló hangulatban bokszolhattak a versenyzők, ráadásul erős mezőny jött össze. Külön öröm számomra, hogy a bunyósaink jól teljesítettek. A terveink szerint ezentúl minden évben rendezünk majd profi bokszgálát Iváncon.