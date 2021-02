PVSK–Falco KC – Sorozatban vívja a meccseket a vasi gárda

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 22. fordulójában a nagy formában lévő, sűrű időszakot maga mögött tudó Falco-Vulcano Energia KC Szombathely pénteken 18 órakor a Pécsi VSK vendégeként lép pályára (M4 Sport).

A Falco sorozatban játssza a meccseit. A múlt héten kedden, csütörtökön és szombaton is pályára lépett – az Albát, a Jászberényt és a Kecskemétet is legyőzte. Most szerdán pedig az Atomerőmű vendégeként nyert 77-68-ra.

– A legfontosabb az volt, hogy túléltük az első három negyedet – értékelt a paksi bajnoki után Gasper Okorn, a Falco KC vezetőedzője. – Utána több energiát tudtunk mozgósítani, és felvettük a lépést fizikailag. A Paks sok gondot okozott nekünk a palánk alatt, problémáink voltak a támadólepattanók megszerzésével, és ebből, valamint a gyors indításokból könnyű kosarakat kaptunk. A második félidőben lépésről lépésre rendbe raktuk a játékunkat, és sikerült kontrollálnunk a mérkőzést, noha riválisunk kétszer is visszajött a meccs­be a tripláival. Nem könnyű Pakson nyerni, a Szolnoknak, a Körmendnek és a Debrecennek nem sikerült – tehát szereztünk egy pluszgyőzelmet.

A szombathelyi delegáció a paksi meccs után nem is tért haza, rögtön utazott tovább Pécsre. A PVSK együttesének kicsit szellősebb a programja, legutóbb szombaton lépett pályára, Kaposváron kapott ki 64-76-ra. A tabella nyolcadik helyén álló Pécs (9 győzelem/11 vereség) stabil középcsapatnak számít, és inkább otthon eredményes, elbukott már Pécsen a Kecskemét, a Körmend vagy éppen a Szeged is. Az éllovas sárga-fekete gárda október végén biztosan, 91-72-re győzte le soros ellenfelét Szombathelyen.

– Jó ritmusban, nagy energiával játszottunk az elmúlt időszak mérkőzésein, összességében elégedett vagyok a látottakkal, az eredményekkel – folytatta Gasper Okorn. – Ez a csapat már közelít ahhoz, amit hétről hétre látni szeretnék a pályán. Jól halad az új fiúk beépítése is, Barac és Keller is egyre hasznosabb, fontosabb tagja a csapatunknak. Fizikailag annak ellenére is rendben vagyunk, hogy sorozatban játsszuk a meccseket – persze érzek kicsi fáradtságot a fiúkon, de ezt a helyzetet azért kezelni tudjuk. Ennek megfelelően azt várom, hogy Pécsen is lendületesen, szervezetten kosárlabdázzunk, erős tempót diktáljunk – már csak azért is, mert a pécsi meccs után következik egy hosszabb szünet a válogatott mérkőzései miatt, akkor majd tudunk fújni egyet. Nehéz csatára számítok, mert ez a Pécs már nem az a csapat, amellyel a bajnokság elején csaptunk össze. Azóta sokat fejlődött, erősödött – hazai pályán mindenkire veszélyes.

Kiemelt képünkön: Jó formának örvend, nagyon együtt van a szombathelyi csapat