Rácz Barnabás és Kovács Lóránt lila-fehérre cserélte zöld szerelését

Az egy-aránt Újpestre szerződött Rácz Barnabás és Kovács Lóránt jó szívvel gondol vissza a Haladásban eltöltött évekre.

Múlt szerdán még a Rohonci úton edzett, csütörtökön viszont már csak a papírmunkát elvégezni és elbúcsúzni érkezett a szombathelyi stadionba a vasiak saját nevelésű középpályása, a 22 éves Rácz Barnabás. A futballista Újpestre igazolt. Rácz a Lurkó UFC-ben kezdett el futballozni, majd a Haladás VSE, aztán az Illés Akadémia következett – 2012-ben szerződtette a Szombathelyi Haladás. Közben egy évig – a 2015/2016-os szezonban – az NB II-es Sopronban szerepelt kölcsönben.

Ősszel hét bajnoki meccsen játszott kezdőként a Haladásban, négyszer csereként állt be, gólt nem szerzett. Az NB I-ben összesen 74 mérkőzésen három találatig jutott.

– Nehéz döntés volt, de már érlelődött bennem a gondolat, hogy szeretném magam kipróbálni más csapatban, és az Újpest hívószavára nehéz nemet mondani – fogalmazott Rácz Barnabás. – Tősgyökeres szombathelyi vagyok, itt nőttem fel, végigjártam a ranglétrát, itt mutatkoztam be az NB I-ben, rengeteg jó emlék fűz ide. Nehéz egyet kiemelni, de a tavalyelőtti őszi három mérkőzésre – az FTC, a Puskás Akadémia és a Vidi ellenire – különösen jó visszaemlékezni, mindhármat megnyertük és jól is ment a játék nekem. Hatalmas, hihetetlen élmény és érzés volt a három összecsapás és a hangulat. Hogy tudom-e mikor lesz Újpest–Hali? Igen, megnéztem már, az ötödik fordulóban játszunk Szombathelyen. Várom már a meccset, jó lenne pályára lépni azon a találkozón, de nyilván ez az edzőn múlik majd. Természetesen ezentúl is drukkolok majd a Haladásnak, amely a szívem csücske marad. Kicsit még kavarognak bennem az érzések, mert sok időt töltöttem Szombathelyen – de most lépnem, váltanom kellett.

Érdekesség, hogy eredetileg úgy volt, hogy Rácz szerződése lejártáig, azaz a bajnokság végéig a Haladásban futballozik és csak nyáron csatlakozik az Újpesthez.

– Barnival korábban tárgyaltunk, szerettünk volna vele szerződést hosszabbítani, ám ő külföldön vagy egy másik magyar klubban akarta pályafutását folytatni – mondta Tóth Miklós, a Haladás ügyvezető igazgatója. – Hétfőn bejelentette, hogy július 1-jétől az Újpesthez szerződik. Ezután egyeztettünk, átbeszéltük a dolgokat Horváth Ferenc vezetőedzővel is – mert ez új szituáció: hogyan számítasz egy olyan játékosra, aki már tudja, hogy nyártól másik csapatban futballozik. Végül megegyeztünk az Újpesttel, hogy Rácz február 1-jétől lila-fehérben folytatja.

A 25 éves Kovács Lóránt is lila-fehérbe öltözik. A védekező középpályás 2016 februárjában szerződött Marosvásárhelyről a Szombathelyi Haladáshoz. Mészöly Gézánál, majd később Michal Hippnél is alapembernek számított, ám Horváth Ferenc nem az erdélyi születésű játékost favorizálta, aki ősszel sérüléssel is bajlódott. Kovács ősszel kezdőként háromszor, csereként egyszer lépett pályára, összesen 65 NB I-es mérkőzésen hat gólt szerzett.

– Jól éreztem magam Szombathelyen, de mivel ősszel kevés játéklehetőséget kaptam, s úgy tűnt, hogy ez a tavasszal sem változik, kapóra jött az Újpest ajánlata, amely jó csapat – mondta Kovács Lóránt. – Három évet töltöttem Szombathelyen, az utolsó fél évet leszámítva, amikor sokat voltam sérült is, remekül éreztem magam a klubnál, minden rendben volt. Először ötödikek, majd hatodikak lettünk, tavaly pedig sikerült kiharcolnunk a bentmaradást. Sok lehetőséget kaptam, próbáltam segíteni a csapatnak. Legszívesebben a tavaly márciusi, Vasas elleni 3-0-s győzelmünkre emlékszem, amikor fizikálisan kirobbanó erőben voltam és gólt is szereztem. Sikeres három év volt, drukkolok a fiúknak, hogy bent maradjanak az NB I-ben.