Rácz Ferenc: gól mellé gólpassz is

A Haladás NB II-es labdarúgócsapata szebbnél szebb találatokat szerezve győzte le a Békéscsabát. Rácz Ferenc gólpasszal és góllal járult hozzá az 5-0-s sikerhez.

A 2020/21-es bajnokságban a siófoki nyitómeccs után másodszor szerzett egy találkozón öt gólt a Haladás. A vasiak győzelmének egyik kulcsfigurája Rácz Ferenc volt. A kivételes technikai tudású futballista eddig négy bajnokin volt kezdő, ötször csereként állt be, három gólt szerzett. A Békéscsaba ellen előbb gólpasszt adott, míg a negyedik találatot maga a 29 éves támadó szerezte.

– A Győr ellen korábban elhittük, hogy csak egy tartalékos csapat ellen játszunk, és bár nem csak erre fognám a döntetlent, ez is közrejátszott a pontvesztésben – mondta Rácz Ferenc, akit a 74. percben, cseréjekor Mátyus János is megtapsolt. – Most azonban ugyanúgy készültünk, mint a többi meccsre. A hozzáállás volt a kulcs és az, hogy már az első félidőben két gólt szereztünk. Aztán a második félidő elején lőtt harmadik góllal eldőlt a meccs. Ami engem illet, kaptam egy kis szabadságot elöl, próbáltam vele élni. Az első gólunk előtt keresztbe mozogtam, láttam, hogy bent mindenki az alapvonal felé mozog, visszafelé löbböltem a labdát, Medgyes ott volt – és ha ő ott van, akkor gól. Az én gólom? Egy kipattanó labda elém került, a kapuval szemben álltam, láttam, van egy kis üres hely és ott elpasszoltam. Nem volt olyan sima a meccs, mint amit az eredmény mutat – rendesen tettünk bele melót.

– Gratulálok a csapatomnak, hiszen úgy álltunk a mérkőzéshez, ahogy kell – monda Mátyus János, a Haladás edzője. – Sok akciót vezettünk és szép gólokat lőttünk – megérdemelten nyertünk. Örülök, hogy fiataljaink ezúttal is kitettek magukért, jól futballoztak. Gratulálok a Békéscsabának és jobbulást kívánok a betegeinek – és ugyanezt kívánom a mi beteg és sérült játékosainknak is.

Az NB II. 14. fordulójának eredményei: Haladás–Békéscsaba 5-0, Gyirmót–Soroksár 1-0, Siófok–Nyíregyháza 1-2, Szentlőrinc–Csákvár 1-4, Ajka–DEAC 3-0, Vasas–Kaposvár 1-0, Szeged–Pécs 0-1, Szolnok–Dorog 3-2, Kazincbarcika–Budaörs 0-2, DVSC–ETO FC Győr 3-0.