Rajtol a felsőház

Az NB I.-es futsalbajnokság felsőházi rájátszásának első forduló­jában az éllovas Haladás VSE a Kecskemétet fogadja vasárnap 16.45-kor.

A bajnoki címért hajtó Haladás remek pozícióból, a tabella éléről, pontelőnyből kezdi a felsőházi rájátszást. Az első feladat nem tűnik teljesíthetetlennek, ugyanis az alapszakaszban idegenben (2-0) és hazai pályán (6-4) is legyőzte a Kecskemétet – igaz, mindkétszer nagy küzdelemben.

– Ellenfelünk szívós, jól összerakott, folyamatosan fejlődő csapat – fogalmazott Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE NB I.-es futsalcsapatának edzője. – Ráadásul az elmúlt időszakban meg is erősítette a keretét, egy kapust és egy mezőnyjátékost is igazolt. Legutóbb, Szombathelyen több sérült játékosára nem számíthatott, információim szerint most teljes kerettel érkezik. Küzdelmes, hajtós meccsre számítok. Ellenfelünk felszabadultan léphet pályára, a tét minket nyom – mindenképpen győzelemmel akarjuk nyitni a rájátszást. Az előző bajnokit Darrieer, Alasztics, Simic és Vas is kihagyta – Darrieer kivételével mind visszatérnek, sérüléssel bajlódó brazil légiósunk játéka még kérdéses. Horváth Pétert pedig betegség hátráltatja. Új igazolásunk, Henrique Diniz De Sousa játékára még nem számíthatunk. TG

Vas Ádám jó játékára nagy szükség lesz

Fotó: Unger Tamás