Rajtol a rangos asztalitenisz-verseny

Hetedszer ad otthont a vasi megyeszékhely a nemzetközi szövetség ifjúsági és serdülő asztalitenisz körversenysorozata, az ITTF Premium Junior Circuit egyik állomásának. A Hungarian Opent szerdától vasárnapig rendezik az Arena Savariában.

A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) a pénzdíjas sorozatában a világ legjobb serdülő (U15) és ifjúsági (U18) korú asztaliteniszezői számára összesen 25 versenyalkalmat kínál öt kontinensen. A Pannon-

sport Kft. és Szombathely városa sorozatban már hetedszer nyert el rendezési jogot. Az össz-

pénzdíj, a megszerezhető ranglistapontok és a rendezés feltételei is megkülönböztetik a három különböző – Golden, Premium és Regular – minősítésű versenytípust. A szombathelyi a Premium kategóriába tartozik – 8 ezer dolláros pénzdíjjal –, ezekből nyolc van ebben az évben, a Hungarian Open lesz az utolsó.

A szerdától vasárnapig az Arena Savariában rendezendő viadalon 42 ország 353 játékosa áll asztalhoz. Akárcsak az előző évben, ezúttal is érkeztek kínaiak, tajvaniak – a tavalyi versenyen óriási volt az ázsiaiak fölénye. Hazánkat 17 fiú és húsz lány asztaliteniszező képviseli – utóbbiak között ott lehet a Szombathelyi AK-

Sportiskola játékosa, Molnár Liza is.

Az Arena Savaria berendezését csak a Falco kosárcsapatának kedd esti BL-mérkőzése után tudták elkezdeni. De már reggel 9-kor az ifjúságiak selejtezőivel meg is kezdődött a torna.

A program. Szerda, 9.00–22.00. ifjúsági fiú és lány párosok. Csütörtök, 9.00–22.00: ifjúsági lány és fiú egyesek. 19.00: ifjúsági leány és fiú páros döntők. 20.00: ifjúsági lány és fiú egyes döntők. Péntek, 9.00–21.30: serdülő lány és fiú csapatselejtezők. Szombat, 9.00–22.30: ifjúsági és serdülő lány, fiú egyéni és csapatmérkőzések. 19.45: csapatversenyszámok döntői. Vasárnap, 9.00–20.00: serdülő lány és fiú egyes és páros mérkőzések. 18.15: serdülő lány és fiú páros döntők. 19.00: serdülő lány és fiú egyes döntők.

A versenyeket ingyenesen lehet megtekinteni.