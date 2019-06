Rajtol a Szuperliga

Hétfőn 11 órakor az FTC ellen, hazai pályán kezdi meg szereplését a tenisz Szuperliga-csapatbajnokságban a Kőszegi SE.

A Kőszegi SE teniszcsapata stabil tagja az élvonalbeli bajnokságnak – már a 12. szezonját kezdi a Szuperligában. A tavalyi keretben történt némi változás: Sardú Dániel külföldi elfoglaltsága miatt az idén nem tudja vállalni a játékot, visszatér viszont a Kőszegen nevelkedett, de már az MTK színeiben versenyző Vörös Máté.

A szuperligás mezőnyt nyolc csapat alkotja, két négyes csoport kezdi meg a küzdelmeket az alapszakaszban. A csoportok első két helyén végzők jutnak a felsőházba, míg a harmadik és a negyedik helyezettek az alsóházba, ahol a bentmaradásért harcolnak. A Kőszeg a B csoportba került a tavalyi ezüstérmes Győr, az újonc Fagyas SE, valamint a jó erőt képviselő FTC-Diego társaságában. Az A csoportban a Siófok, az MTK, a Pasarét és a Budaörs szerepel. A Kőszeg hétfőn (11.00) hazai pályán kezd az FTC ellen, majd kedden Győrben, csütörtökön pedig a Fagyas vendégeként lép pályára. Aztán hétvégén következik vagy az éremcsata a felsőházban, vagy az alsóházi küzdelem a bentmaradásért.

– Az elsődleges cél a szuperligás tagságunk biztos megtartása – jelentette ki Koltay Árpád, a kőszegiek csapatvezetője. – De kis szerencsével, és ha kijön a lépés, talán egy érem is összejöhet – hiszen összeszokott, kipróbált, motivált, jó kis csapatunk van nekünk is. A sorsolásunk felemásra sikeredett. Az FTC hozzánk hasonló erőt képvisel, a pillanatnyi forma dönt majd. A Győr idén is komoly célokért küzd, papíron jobb nálunk. Az újonc Fagyast elvileg legyőzhetjük. De sajnos csak egy meccset játszhatunk hazai pályán. Bizakodva, jó formában, teljes kerettel várjuk a rajtot – és persze várjuk hétfőn a szurkolóinkat is.

A Kőszegi SE 2019-es szuperligás teniszcsapata: Vörös Máté, Bartakovics Marcell, Szappanos Márton, Serkédi Erik, Csontos Balázs, Jarc Rok, Matjiaz Jurman, Enyedi János, Devecseri Olivér, Lipták János (csapatkapitány), Koltay Árpád (csapatvezető), Tóth Szilárd (technikai vezető).