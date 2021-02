Rangadót bukott a SZoESE kosárcsapata

Az amatőr NB I.-es női kosárlabda-bajnokság 16. fordulójának péntek esti rangadóján a SZoESE hazai pályán kapott ki a TFSE-MTK U23 együttesétől.

A második fogadta az éllovast, rangadón léptek pályára a csapatok. A SZoESE 91-82-re győzött októberben Budapesten, most is arra készült, hogy legyőzi remek formában lévő, előző kilenc meccsét megnyerő fővárosi ellenfelét – és viszszaszerzi a tabella első helyét.

Szombathelyi Egyetemi SE–TFSE-MTK U23 61-74 (9-21, 14-22, 20-9, 18-22). – Szombathely, zárt kapuk mögött, amatőr NB I-es női kosárlabda-mérkőzés, vezette: Szalai Zs., Földes Á.

SZoESE: Kovács G. 19/9, PREISINGER 13/9, Szabó-Haklits 5, Balogh 6, PLÓZER 13. Csere: Püspöki 5, Mezősi –, Sándor –, Szanati –, Koltay –. Edző: Szabó László. Görcsösen, sok hibával kezdett a házigazda – a vendég pedig 6-0-val. Lendületbe is jött a fővárosi együttes, míg a SZoESE továbbra is nehezen talált gyűrűbe. Ráadásul a TFSE zsinórban három triplával zárta az első negyedet. A folytatásban egy ideig tartotta a lépést a sorait lassan azért rendező SZoESE (15. perc: 20-29). De egy hazai rövidzárlatot kihasználva 10-0- s rohammal ismét meglépett a vendég (18. perc: 20-39). A szünetben már 20 pontos különbséget mutatott az eredményjelző (20. perc: 23-43). Fordulás után nagy lendülettel tért vissz a pályára a SZoESE. Sebességet váltott, jól védekezett, sok labdát szerzett, gördülékenyebb lett a támadójátéka, és jöttek a távoli dobások is – elkezdett zárkózni. A harmadik negyed végére vissza is jött a mérkőzésbe (30. perc: 43-52). A negyedik etapot rögtön egy triplával nyitották a szombathelyiek (46-52), a TFSE azonban, ha nehezen is, de visszaverte a hazai rohamokat. Az etap nagy részében már felváltva került a gyűrűbe a labda – nemigen hibázott dobást a remek napot kifogó ellenfél. A TFSE rutinosan őrizte előnyét – és végül biztosan nyerte meg a rangadót. Szabó László: – Két teljesen ellentétes félidőt produkáltunk, az első félidőben nem működött a játékunk, a másodikban aztán már felvillantottunk valamit a tudásunkból. Fel is zárkóztunk, de akkora előnyt adtunk jó erőt képviselő ellenfelünknek, hogy már nem volt esélyünk fordítani. Tanulnunk kell a mérkőzésből. Megérdemelten nyert a TFSE.