Reális a CVSE bronzérme – A következő szezonra erősített a celldömölki asztalitenisz-csapat

Reális eredménynek értékelték az idei bajnoki bronzérmet a CVSE-Swietelsky Future FM férfi asztalitenisz-csapatánál.

A 2020/2021-es szezonban az alapszakaszban és a Buda­örsön megrendezett Final Fourban is harmadik lett a CVSE-Swietelsky Future FM együttese. Volt már ennél jobb helyezése is a csapatnak, de a minimális célkitűzést, az éremszerzést most is teljesítette. Ezzel már 17-re nőtt a celldömölkiek bajnoki éremkollekciója, 2005 óta minden évben dobogósok voltak – nyolcszor szereztek aranyat (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018), ötször voltak ezüstérmesek (2006, 2007, 2008, 2009, 2020) és az idei a negyedik bronzuk (2005, 2017, 2019, 2021).

– Reális ez az eredmény, ebben a szezonban a Pécs és a Szécsény csapata is erősebb volt – mondta Lórántfy Tibor, a Celldömölki VSE asztalitenisz-szakosztályát működtető Cellsport Kft. ügyvezetője. – A mi csapatunkban Fazekas Péter és Kriston Dániel mellé a Szécsényhez távozó Szita Márton helyére az osztrák válogatott David Serdaroglut szerződtettük. Remek mentalitást hozott a csapatunkhoz, példamutató volt a küzdőszelleme, viszont egy kicsit az eredményessége elmaradt a várttól, elbukott néhány kulcsmérkőzést.

Vele most elváltak az útjaink. Amúgy is visszarendelték Ausztriába, otthon kell játszania, hogy megmaradhasson a tartalékos katonai státusza. De nem csak emiatt kellett új játékosok után nézni. A következő bajnoki kiírásban nem három játékos játssza a bajnokikat az Extraligában, hanem négy. Legalább egy 21 éven alulinak is asztalhoz kell állnia, de a saját nevelésű utánpótlás-játékosnál 23 év a felső korhatár. Ehhez pedig több játékosra van szükségünk. Fazekas és Kriston, valamint a saját nevelésű Baranyai Domonkos mellé három játékost igazoltunk: az ezüstérmes Szécsénytől érkezett Jakab Jánost, az iráni Hodaei Seyedamir Hossein ősszel a Békés NB I.-es csapatában játszott, Huzsvár Erik pedig egy évre kölcsönbe érkezik a KSI-től.

Szeretnénk mind a hat játékost bevetni majd a bajnokságban. Úgy véljük, erősebb lett a csapatunk. Továbbra is a Pécs lesz az egyik legnagyobb rivális; próbálunk minél jobb eredményt elérni. A Szécsény kiszáll a nagy rivalizálásból, kissé gyengébb csapattal folytatja. Viszont a Komló nagyon erős lett.

A celli asztalitenisz-szakosztály kedden évértékelő bankettet tartott. Ott már be is mutatták az extraligás csapat új játékosait. A legkevésbé Jakab Jánost kellett, hiszen az egyik legeredményesebb aktív magyar asztaliteniszező, 2008-ban, Pekingben olimpikon is volt. A jelenleg 34 esztendős játékos öt utánpótlás-­Európa-bajnoki címet nyert, győzött U21-es világkupán, ötszörös egyéni felnőtt magyar bajnok, a Düsseldorf csapatával BL- és ETTU Kupa-, valamint kétszeres Német Kupa-győzes, illetve német bajnok.

A Stockerau csapatával osztrák bajnoki címet is szerzett, illetve négy magyar csapatbajnoki címet a BVSC-vel. A 17 éves Huzs­vár Erik korosztályában a legjobb magyar jelenleg, de az U21-esek között is ott van a top háromban – és ezt az elmúlt években számos hazai és nemzetközi versenyen bizonyította. A 23 esztendős iráni Hodaei Seyedamir Hosseinnek jelenleg Budapest a fő állomáshelye, ott készül. Két évvel ezelőtt első volt az U21-es világranglistán. Nemrégiben megnyerte hazája válogatóversenyét, indulhat a novemberi világbajnokságon. Jelenleg 169. a felnőtt-világranglistán.