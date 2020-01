Régi-új arcok az első Haladás-edzésen

Felmérésekkel, majd kétkapus játékkal kezdte meg a felkészülést a labdarúgó NB II. tavaszi idényére a Szombathelyi Haladás.

Pénteken ingateszt és állapotfelmérés várt a másodosztály 18. helyén tanyázó Haladás labdarúgóira, a munka érdemi része azonban a szombat délelőtti edzéssel kezdődött. Mátyus János, a vasiak új vezetőedzője a bemelegítést követően kétkapus játékot vezényelt az Illés Akadémia műfüves pályáján. A tréningről hiányzott a sérült Rózsa Dániel és Németh Márió, a beteg Szekér Ádám, valamint a pravoszláv karácsony miatt a kerethez jövő hét közepén csatlakozó Bosnjak Predrag. Négy régi-új játékos viszont ott volt a pályán. A jobb oldali védő Schimmer Szabolcs legutóbb Sárváron futballozott, míg a szombathelyi nevelésű támadó középpályás, Rácz Ferenc ősszel a Haladással edzett, de adminisztratív okok miatt nem lehetett leigazolni. És ott volt a korábban szintén zöld-fehérben, legutóbb a csődbe ment.

Ózdon szereplő védő, Czingráber Máté is. Rajtuk kívül a csapattal edzett a szezont Szombathelyen kezdő, később Hévízen futballozó védő, Kiss Balázs is. Előbbi kettővel megegyezett a Haladás, még Schimmer klubjával kell egyeztetni. Czingráber jelenleg csapat nélküli, ő próbajátékon szerepel Szombathelyen – csakúgy, mint Kiss Balázs. Az ősszel kölcsönben zöld-fehérben futballozó Nyári Patrikot viszont visszarendelte a Mol Fehérvár. Jurij Habovda, Gaál Bálint, Eszlátyi István és Novák Csanád pedig már

korábban távozott Szombathelyről.

– A játékosoknak nem volt sok idejük a pihenésre, már csak ezért sem eresztettek le, jó állapotban érkeztek vissza – mondta első benyomásairól Mátyus János. – A felmérés azt mutatja, nincs különösebb gond az erőnléttel. Most 2×30 percet játszottunk, hétfőtől pedig már kemény edzéseket vezénylek a játékosoknak. Azt már láttam, hogy nagyon komoly utánpótlásképzés folyik a városban, hiszen itt az Illés Akadémia, ahonnan roppant tehetséges játékosok kerülnek ki – ezzel a mai edzésen is szembesültem. Olyan dolgokat láttam, amik nagyon biztatóak a jövőre nézve. Fizikálisan jó állapotban van a csapat, mentálisan viszont nagyon a padlón van – ám ezen az elkövetkező időszakban lehet változtatni.

– Néhány futballista szeretne elmenni, lesznek távozók és érkezők is – mondta Séllei Árpád, a Szombathelyi Haladás ügyvezető igazgatója. – Minden csapatrészbe szeretnénk igazolni. De csak olyan futballistát szerződtetünk, aki jobb az itt lévőknél, aki hozzátesz a csapat játékához – csak azért nem igazolunk, hogy a keret létszámát növeljük. Mátyus Jánosnak, a többségi tulajdonos vezetőjének, Kóbor Lászlónak és nekem is vannak kapcsolataim – remélem, a jövő héten már új játékosok érkezéséről számolhatok be. Abban maradtunk, hogy január közepére szeretnénk kialakítani a végleges keretet. Nem utazunk edzőtáborba, végig itthon készülünk.

A szombathelyiek a bajnoki rajtig hátralévő szűk egy hónapban több edzőmérkőzést is játszanak, egynek az időpontja már biztos: jövő szombaton 11 órakor Hévízen a szintén NB II-es Siófokkal találkoznak.