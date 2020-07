Régiós asztalitenisz-edzőtábor a SZAK-nál

Megkezdődött az asztaliteniszezők utánpótlásprogramjának idei második edzőtábora – ezúttal a Szombathelyi Asztalitenisz Kör (SZAK) új otthonában.

A Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) két éve indította útjára régiós utánpótlásprogramját azzal a céllal, hogy azok a fiatalok, akik még nincsenek a korosztályos válogatott keretekben, de ott vannak a ranglisták legjobb húsz versenyzője között, szintén részt vehessenek központi edzőtáborokban. Hét régió van az országos programban, a nyugat-dunántúliba Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye tartozik. A nyugat-dunántúli régiós program szakmai vezetője a Celldömölkön edzősködő, közben, ha kell, játékosként is helytálló Iván Csaba.

– Az elmúlt években húsz nap edzőtábor volt a programban, de idén a koronavírus-járvány miatt csúszott a kezdés, és mivel az őszi versenynaptár a sok halasztás miatt nagyon sűrű lesz, csak 12 napot tudunk beiktatni. Ezúttal az őszi és a téli szünetben nem tudunk találkozni – mondta el Iván Csaba. – A régiós keret 24 főből áll. Tizenhárom Vas megyei fiatal van közöttük, öt szombathelyi, öt celldömölki és három büki. Az országos szövetség, amely anyagi támogatást ad az edzőtáborokhoz a házigazda kluboknak és a közreműködő edzőknek is, július közepétől adott engedélyt az összetartásokra. A múlt héten négy napot voltunk Celldömölkön – a korábbi táborok helyszínén. Nagyon ki voltak már éhezve a gyerekek a versenyszerű sportolásra. Ennek a hétnek mind az öt munkanapján viszont – most először – a szombathelyiek asztalitenisz-csarnokában edzhetünk. Nagyon intenzív, magas szintű ez a tábor, a napi két – délelőtti és délutáni – edzésen rendesen megdolgoztatjuk a gyerekeket, ebben jó néhány edzőkolléga és idősebb játékos van a segítségemre. A régiós táborokat akár az újonc- és serdülőválogatottak előszobájának is tekinthetjük. Aki jól dolgozik, fejlődik, azt beajánljuk a válogatottak vezetőinek.

A szombathelyi után lesz még egy háromnapos összetartás is, augusztus 17–19. között a büki sportcsarnokban.