Remek formában a szombathelyi Gladiátorok

Remekül szerepeltek a szombathelyi Gladiátorok SE sportolói a 2. Vitaflex Kupa felhúzó- és fekvenyomóversenyen.

Az angyalföldi Láng Sportcsarnokban megrendezett nemzetközi, nyílt nevezéses viadalon ott voltak a Szombathelyi Gladiátorok SE erős emberei is. Felhúzásban kifejezetten remek eredményeket értek el. Csonka Gábor (master II., –110 kg) 242,5 kilóval, új egyéni csúccsal gyűjtötte be az aranyérmet. Kártyás Patrik (junior, –100 kg) 260 kg-os teljesítményével ugyancsak egyéni csúcsot állított be, kategóriájában második lett. Kiss Márk (junior, –110 kg) szintén egyéni legjobbját érte el, a 260 kilóval megnyerte a versenyét.

Barabás Dávid (open, –100 kg) 300 kg-ot húzott, második lett. Antal Zsolt (masters I., –110 kg) ugyancsak 300 kg-ot teljesített, kategóriáját megnyerte, korosztálya abszolút versenyében másodikként zárt.

Fekvenyomásban Barabás Dávid 195 kg teljesítménye bronzérmet ért. Bochoda Benjamin (open, –82,5 kg) 162,5 kilót teljesített, egyéni csúcsával aranyérmet szerzett.

A Gencsapátiból érkező Tóth Árpád (open, –110 kg) egyéni indulóként versenyzett, 260 kg-os egyéni rekordja az ötödik helyre volt elég.