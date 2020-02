Remek hangulatban fontos AVUS-siker

Az OB I-es vízilabda-bajnokság B csoportjának 12. fordulójában az AVUS a harmadik negyedben fordítva 13-11-re legyőzte a Kaposvárt.

Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület–Kaposvári VK 13-11 (2-3, 3-3, 4-1, 4-4). – Szombathely, 150 néző, OB I-es vízilabda-mérkőzés, alapszakasz, B csoport, 12. forduló, vezette: Fodor, Bereczki.

AVUS: KOVÁCS B. – EKLER B. 3, JOVANOVIC 2, SZŐKE SZ. 2, MARNITZ 1, Takács J. 1. Csere: Polovic 1, Szabó B. 2, Szőke B., Turnai 1, Sági, Hajmási. Edző: Matajsz Márk.

Kaposvár: György – Pau­novic 2, Giga, DOBOS 2, Vindisch 1, Juhász-Szelei 1, AKSENTIJEVIC 5. Csere: Kovács O., Berta, Baj, Mijic. Edző: Surányi László.

A találkozóra az AVUS vendégül látta a gencsapáti Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény tíz lakóját és dedikált labdával ajándékozta meg őket. A hazaiak Ekler Bendegúz villámgyors góljával megszerezték a vezetést (1-0). Aztán mindkét oldalon kimaradt támadások után Dobos egyenlített (1-1). Nem sokkal később már a somogyiak vezettek, ám a hazaiak Szabó Bence szép góljával 2-2-re alakították az eredményt. A második negyed kaposvári büntetőgóllal kezdődött (2-4). Jovanovic éles szögből kilőtte a rövid, bal felsőt (3-4). Változatos, kemény ütközet folyt a vízben. Újra Jovanovic következett: a horvát pólós ismét jobbról lőtte ki a bal felső sarkot (4-4). Hajmási hajszálpontos ziccerezését Polovic húzta a kapuba (5-4). Tombolt a közönség! A kaposváriak nem adták fel, és a negyed végén 6-5-ös vendégvezetést mutatott az eredményjelző, úgy, hogy az utolsó másodpercben Kovács büntetőt hárított. A harmadik negyed Ekler bombagóljával indult (6-6), aztán Szőke Szabolcs közeli találatával folytatódott (7-6). Marnitz vágott be egyet távolról (8-7) – szárnyalt az AVUS. Egy hazai labdaszerzés után Szőke Szabolcs gólja zárta le az emlékezetes negyedet, melyet a hazai­ak 4-1-re nyertek. A negyedik negyed is hazai góllal kezdődött – 10-7, eldőlni látszott a mérkőzés. És el is dőlt, öt perccel a lefújás előtt Ekler bombagólt ragasztott a bal felsőbe (11-7). A hajrában kissé kiengedett a hazaiak figyelme, de győzelmüket (13-11) nem fenyegette veszély. Remek hangulatú, harcos mérkőzésen az AVUS fontos győzelmet aratott.

Matajsz Márk: – Rengeteget készültünk a mérkőzésre és ugyan a tét mindkét csapat játékára rányomta bélyegét, izgalmas meccsen fontos győzelmet arattunk.