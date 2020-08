Remek játék, egy pont

A labdarúgó NB II. 5. fordulójában a Szombathelyi Haladás a meccs nagy részében lefutballozta a Vasast. Mégis döntetlen lett a vége.

20. perc: Kiss Bence vezette jobbról befelé a labdát, 20 méterről lőtt, Jova szögletre tolta a labdát. A bal oldali szögletet Kiss végezte el, beadását Mocsi hat méterről, középről a bal sarokba fejelte (0-1).

45+2: Kiss jobb oldali szabadrúgását Mocsi 10 méterről alig fejelte a jobb sarok mellé.

56. perc: Kiss bal oldali szögletét Csilus elé fejelték a hazai védők, a kipattanót a középpályás 19 méterről ballal kapura lőtte, a labda egy angyalföldi lábon megpattanva a jobb sarokba vágódott (0-2).

80. perc: Szatmári 16 méteres lövése kijött Verpeczről, Csilus röviden mentett, az érkező Vernes hét méterről a kapu közepébe lőtt (1-2).

85. perc: Hinora 24 méteres, középre tartó lövését bevédte Verpecz (2-2).

Mátyus János nem számíthatott Rácz Ferencre – a vasiak meghatározó futballistája lázasan, torokgyulladással Szombathelyen maradt.

A szombathelyiek bátran vetették bele magukat a játékba, már a tizenhatosnál letámadták az angyalföldieket. Meg is zavarták a piros-kékeket, akik hosszú percekig ki sem tudtak jönni saját térfelükről. Negyedóra elteltével mindkét oldalon több nagy helyzet is kimaradt, majd megérdemelten vezetést szerzett a szombathelyi együttes. A gól után a hazaiak rátettek egy lapáttal, de a vasiak jól védekeztek, és ellentámadásaik életveszélyesek voltak. A félidő utolsó negyedórája ismét a zöld-fehéreké volt, a szombathelyiek mindkét szélen egyre-másra vezették lendületes támadásaikat, a hazaiak udvarias nézői voltak az akcióknak. A Haladás már az első félidőben lerendezhette volna a három pont sorsát – a félidő lefújásakor a Vasas-játékosokat kifütyülték szurkolóik. Szünet után kissé kiegyenlítettebb lett a játék, de a Haladás jóval gyorsabban játszott ellenfelénél. Olyannyira, hogy Csilus lövése nyomán már két góllal mentek a vasiak. Aztán minden mindegy alapon a hazaiak is elkezdtek támadni, ennek következtében viszont kinyíltak hátul, így egy percen belül előbb Szekér zárhatta volna le a meccset, majd az ellenakciónál Radó találta telibe a felső kapufát. Aztán a hajrában jött a hidegzuhany, két egyéni hibából egyenlített a Vasas (2-2).

A Haladás a hajrát leszámítva kézben tartotta a meccset, győzelmet érdemelt volna.

Mátyus János: – Jól játszottunk, sok helyzetünk volt, de mégsem nyertünk. Ennek ellenére nagyszerű eredményt értünk el.