Remek teljesítményt nyújtottak a Savaria TC női és férfi teniszezői

Szép eredményekkel zárta a szezont a Savaria TC férfi és női teniszcsapata is.

A szombathelyi színeket idén is egyedül a Savaria Tenisz Klub képviselte az országos felnőtt női és férfi tenisz csapatbajnokságban. A megújult, minden igényt kielégítő Késmárk utcai teniszcentrumban színvonalas mérkőzéseket láthattak az érdeklődők. A pandémiás helyzet miatt a Magyar Tenisz Szövetség megváltoztatta a csapatbajnoki kiírásokat, csupán egy őszi fordulóra írta ki a különböző szintű pontvadászatokat, sorsolással dőlt el, hogy egy-egy csapat idegenben vagy hazai pályán játszik.

A Savaria TC női csapata az OB II.-ben szerepelt, hat ellenféllel kellett megküzdenie – öt egyéni és két páros mérkőzés döntött a csapatok között. A szombathelyi lányok szépen vették az akadályokat, csak a későbbi győztes Pasaréttől kaptak ki nagyon szoros küzdelemben 3-2-re. Ezüstérmet szereztek, hajszállal maradtak le az OB I-be történő feljutásról.

A klub férfi csapata az OB III.-ban kezdte meg a küzdelmeket – találkozónkként hat egyéni és három páros mérkőzés összeredménye döntött a felek között. A szombathelyi csapat ugyancsak érmet szerzett, harmadikként zárt.

– Elégedett vagyok mindkét csapatunkkal, az pedig külön büszkeséggel tölt el, hogy szinte minden teniszezőnk szombathelyi és nagyrészt saját nevelésű játékos – fogalmazott Szabó Péter szakedző a Savaria Tenisz Klub vezetője. – Mind a női, mind a férfi együttesünk átlagéletkorát tekintve a legfiatalabb volt a mezőnyben. Ki kell emelnem Farkas Tamást, aki keretünk legfiatalabb tagjaként idén már teljesen beverekedte magát a csapatba. Egy újabb utánpótlásgárda kezd kinevelődni klubunkban, a fiatalok már ebben az évben is folyamatosan vettek részt különböző korosztályos versenyeken, és több dobogós helyezést értek el. Ezért is szeretném megemlíteni Horváth Noel, Horváth Flóri, Jászberényi Ádám, Beke Viktor és Sipőcz Réka nevét, akikre már most büszkék lehetünk – beépítésük a felnőtt csapatunkba pedig a jövő egyik fontos feladata. És fontos kiemelni, hogy a Savaria Tenisz Klub ezeket az eredményeket saját erejéből és a klubtagok támogatásával érte el – mi teljesen önerőből tartjuk fenn magunkat.

Az OB III.-as férfi tenisz-csapatbajnokság végeredménye: 1. PG Tenisz 12 pont, 2. UNIK SE Állványmester Kft. 10, 3. Savaria TC 8 (Szabó Péter edző, Németh Szabolcs, Donázy Bence, Szabó András, ifj. Szabó Péter, Miklós Balázs, Farkas Tamás, Miklós Róbert, Németh Máté, Wágner Péter, Tihanyi Levente), 4. Szinvai TM-Dental Team 6, 5. Pápai TC 4, 6. Fővárosi Vízművek SK 2, 7. Panakor TK 0.

Az OB II.-es női tenisz-csapatbajnokság végeredménye: 1. Pasarét TK 12 pont, 2. Savaria TC 10 (dr. Tóth Ferenc csapatvezető, Kenéz Katalin, Szabó Fruzsina, Oláh Dorina, Pushkar Katerina, Kiss Dorottya, dr. Tóth Alexandra, Tihanyi Luca, Miklós Dorottya játékosok), 3. Fehérvár-Kiskút TK 8, 4. BEAC-Orbita SE 6, 5. Építők TK 4, 6. Panakor TK 2, 7. HOKER Fagyas SE 0.