Remekelt az ifjú kézilabdás

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia női kézicsapata remek teljesítményt nyújtott első NB I-es szezonjában. Egyik kellemes meglepetés a fiatal szélső, Csire Fanni teljesítménye volt – aki a saját nevelésű játékosok táborát gyarapítja.

Az SZKKA 44 év után hozta el ismét a legmagasabb szintű női kézilabdát Szombathelyre, Vas megyébe. A csapathoz hasonlóan Csire Fanni is berobbant az élvonalba. A 21. születésnapját a napokban ünneplő villámgyors szélső mind a 18 bajnokin lehetőséget kapott, motivált, remek játékkal és 30 góllal hálálta meg Marosán György vezetőedző bizalmát. Csire Fanni 13 évesen kezdett el kézilabdázni Szombathelyen, tehetsége gyorsan kitűnt, első felnőtt mérkőzését 16 esztendősen játszotta, 2015 februárjában az NB I-es Érd ellen rendezett Magyar Kupa-összecsapáson lépett pályára. Nevelőedzői közül elmondása szerint Debreceni György volt rá a legnagyobb hatással.

– Egy álmom vált valóra azzal, hogy NB I-es játékos lehettem, ráadásul szombathelyi színekben, saját nevelésű játékosként – nyilatkozta Csire Fanni a klub hivatalos honlapján. – Jó érzés az SZKKA közösségéhez tartozni, befogadó a társaság, mindenki segít mindenkinek, számíthatunk a klubvezetőkre, az edzőkre is. A legfőbb erőnk az összetartozás, a kitartás – ezért is teljesíthettük legfontosabb célkitűzésünket és jutottunk fel az NB I-be. Felemelő érzés volt ekkora, ilyen lelkes szurkolótábor előtt szerepelni, hazai pályán rendre telt ház előtt léptünk pályára, akár Répcelakon, az Arena Savariában vagy a Haladás Sportkomplexumban meccseltünk. Sajnálom, hogy így ért véget a bajnokság, hogy a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a pontvadászat, de azt azért bebizonyítottuk, hogy helyünk van a legjobbak között. Jól álltunk a tabellán, és szerintem a hátralévő nyolc meccsen még szerezhettünk volna annyi pontot, hogy feljebb is léphettünk volna a rangsorban, közelebb zárkózhattunk volna a középmezőnyhöz. De nincs semmi gond, jövőre is az NB I-ben szerepelhetünk, és akkor ismét megmutathatjuk, hogy mire vagyunk képesek.

– A jövőben szeretnék továbbfejlődni – erre az SZKKA kötelékében minden lehetőség adott. Védekezésben nagyobb koncentrációt várok el magamtól, illetve a befejezéseknél is szeretnék pontosabb lenni. Próbálom mindig a legtöbbet kihozni magamból, a jövőben is ezen leszek. Igyekszem minél stabilabb játékossá válni, a pozitív hozzáállásommal, munkámmal és játékommal szeretnék a csapatom hasznára lenni. Hosszú távon pedig nyilván szeretnék minél többet játszani az NB I-ben, természetesen itt, Szombathelyen – zárta szavait Csire Fanni.