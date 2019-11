Remekeltek a Vas megyei ökölvívók az ob-n

Remekül szerepeltek a korosztályos vasi ökölvívók a junioroknak kiírt országos ökölvívó-bajnokságon.

Idén Eger adott otthont a junior ökölvívó-ob-nak. A négy napig tartó erőpróbán 66 egyesület 171 sportolója vett részt. A mezőnyben ott volt a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület három versenyzője, Lukács Tifani, Buza Rómeó és Buza Rafael. Buza Rómeó (54 kg) rögtön a verseny első napján szorítóba lépett. Tatabányai riválisát egyhangú pontozással verte. Következő, győri ellenfele ellen sem lassított, döntő fölénnyel, már a második menetben diadalmaskodott. Az elődöntőben pedig egy debreceni fiút búcsúztatott. A fináléban a nyíregyházi Petrimán Milánt verte nagyszerű teljesítménnyel, egyhangú pontozással. Így magyar bajnokként tért haza. Buza Rafael (57 kg) a második napon lépett először ringbe, a Papp László Ökölvívó Akadémia versenyzőjét búcsúztatta a második menetben, döntő fölénnyel. Az elődöntőben kecskeméti riválisa már az első menetben feladta a küzdelmet. A döntőben a Békési TE ökölvívója, Római Ruben következett, aki ugyancsak nem okozott problémát a kőszegi bunyósnak, egyhangú pontozással nyert, s állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Lukács Tifani (büki szakosztály, 52 kg) az elődöntőben kezdett, nyitásként biztosan verte halásztelki riválisát. A finálét pedig az első menetben lezárta debreceni ellenfele ellen, döntő fölénnyel nyert, és lett ő is magyar bajnok.

– Mindhárom versenyzőnk aranyérmet szerzett, továbbá egyesületünk az előkelő harmadik helyen végzett a klubok közti összesített versenyben – fogalmazott Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület edzője. – Elégedett vagyok, és nagyon büszke, szenzációs teljesítményt nyújtottak sportolóink!

A szombathelyi Skorpió Box Klub Muhovics Milánt (60 kg) nevezte az ob-ra – aki most váltott súlycsoportot. Muhovics mind a négy nap ringbe lépett. Kőbányai, majd hódmezővásárhelyi ellenfelét is a második menetben búcsúztatta technikai KO-val. A harmadik mérkőzésén KSI-s rivális ellen bunyózott, magabiztosan, 4-1-es pontozással nyert. A döntőben a pécsi Samu Ferenccel, a korosztály első számú válogatott versenyzőjével nézett farkasszemet. A két remekül felkészített bunyós látványos, kiélezett csatát vívott, végül talán a súlycsoportban szerzett nagyobb rutin döntött a pécsi ökölvívó javára – így Muhovics Milán (Skorpió BC-GAA) ezüstérmes lett. A finálé két résztvevője különdíjat is kapott, ugyanis ők vívták a nap legjobb mérkőzését.

– A súlycsoportváltás okozott némi problémát, de Milán végül igazán szép teljesítménnyel rukkolt elő – értékelt a Skorpió BC mestere, Varga Roland. – Amúgy számítottunk az éremre, hiszen versenyzőnk komoly felkészülés után, kitűnő formában várta az ob-t. Mind a négy nap ringbe léptünk, az első három riválison magabiztosan léptünk túl, a döntőben pedig egy ki-ki meccset vívtunk a korosztályos válogatott első számú bunyósával. Elégedett vagyok az ezüstéremmel, keményen megdolgoztunk érte, nem ajándékként pottyant az ölünkbe. A munkát pedig folytatjuk! Egyébként Oláh-Vadász Zoltán is jó esélyekkel indult volna az ob-n, ám vállsérülés miatt sajnos ki kellett hagynia a versenyt.