Dobókörben a vasi atléták – Biztató olimpiai főpróba a Gyulai Memorialon

A kalapácsvető Halász Bence negyedik, Gyurátz Réka és Rába Dániel ötödik helyezést szerzett a Gyulai István Memorial nemzetközi atlétikai versenyen.

A Gyulai István Memorial atlétikai verseny első napján csak kalapácsvetés volt a programban. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális versenysorozatának arany fokozatú viadala lévén jó néhányan eljöttek a világ legjobbjai közül is. A Szombathelyi Dobó SE három versenyzővel képviseltethette magát, Pars Krisztián fájlalja a combközelítőjét, ezért nem állt rajthoz. Gyurátz Rékának és Halász Bencének ez volt az utolsó versenye az ötkarikás játékok előtt.

A nők kilencfős mezőnyében csupán ketten voltak, akik nem rendelkeznek tokiói olimpiai kvótával; de az amerikai Kassanavoid is megdobta a szintet, csak három honfitársnője is beelőzte, így nem kerülhetett a csapatba. A budapesti indulók között öt olyan is akadt, aki az idei világranglista első tíz helyezettjébe tartozik. A Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője, Gyurátz Réka a 72,70 méteres egyéni csúcsával csak nyolcadik volt a rajtlistán, akárcsak a 70,77-os idei legjobbjával. Rékának ezúttal nem sikerült túldobnia a 70 métert, de erősen bombázta. A harmadik sorozatban elért 69,80 méteres eredmény került a végelszámolásba, amellyel ebben az erős mezőnyben az ötödik helyet sikerült megszereznie. A versenyt az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó lengyel Anita Wlodarczyk nyerte 74,76 méterrel a francia vb-bronz- és Eb-ezüstérmes Alexandra Tavernier előtt, aki 74,69-ig jutott. A harmadik helyezett vb-bronzérmes lengyel Malwina Kopron 74,02-dal zárt.

-Persze, szerettem volna nagyobbat dobni, maradt némi hiányérzetem, de az ötödik hely ebben a mezőnyben úgy gondolom, nagyon jó. Készülünk tovább, még majdnem egy hónap van az olimpiáig, úgy gondolom, hogy addig még tudok sokat javulni – összegezte versenyét Gyurátz Réka.

A férfiaknál is óriási volt mezőny, csak Németh László és Németh Zsolt harmadik Dobó SE-s tanítványának, Rába Dánielnek, valamint a VEDAC-os Pásztor Bencének nincs olimpiai kvótája. Az egyéni csúcsok sorában Halász Bence a 79,88-dal ugyan harmadik volt a rajtlistán, de az idei legjobbakat tekintve csak nyolcadik. Rába a 76,83 méteres új egyéni csúcsa két centivel nagyobb volt a magát térdműtét után újraépítő vb- és Eb-bronzérmesnél. De csak eddig, mert ez a verseny már nagyon jól sikerült Halász számára, 78,12 méterre srófolta idei legjobbját, amellyel a negyedik helyet érdemelte ki. A versenyt némi meglepetésre az ukránok 20 esztendős ifjú titánja, Mihajlo Kohan nyerte élete első 80 méteren felüli dobásával, 80,78-dal, megelőzve a két lengyel nagyágyút, a 80,58-ig jutó olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok Wojciech Nowickit, valamint a 78,78-ot dobó négyszeres világbajnokot, Pawel Fajdeket. Nagyszerűen szerepelt Rába Dániel is, 74,99 méterrel az ötödik helyet szerezte meg.

-Nagyon örülök az eredményemnek, az önbizalmamnak is nagyon kellett; nagy lépésnek érzem ezt az olimpia felé. Az is biztató, hogy még maradt is benne bőven. Az ötödik dobásom lehetett volna a legjobb, sajnos a hálóban kötött ki a kalapács, de azt a mozgást kell majd őrizni a továbbiakban. Hamarosan Tatán folytatjuk a felkészülést – mondta Halász Bence.

További jó hír, hogy mivel június 28-ával megkezdődött a 2022. évi világbajnokság kvalifikációs időszaka, Halász Bence máris teljesítette a 77,50-es szintet. Gyurátz Réka és Rába Dániel ugyan még nem, de ötödik helyükkel mindketten olyan sok pontot gyűjtöttek az budapesti arany tour-versenyen, hogy már most nagy lépést tettek a vb-részvétel felé.