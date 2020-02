Remekül helytálltak az aligátorok

Alaposan megszorongatta az OB I-es vízilabda-bajnokság 10. fordulójában az AVUS a tavalyi ezüstérmes OSC-t.

AVUS–A-Híd OSC-Újbuda 7-11 (2-4, 2-2, 2-3, 1-2). – Szombathely, 150 néző, OB I-es vízilabda-mérkőzés, vezette: Várkonyi, Marjay.

AVUS: HORVÁTH A. – Polovic, Jovanovic, Marnitz 1, Sági 1, IRMES 2, TAKÁCS J. 2. Csere: Ekler Zs., Szabó Bence 1, Hajmási, Szőke Sz., Sebestyén, Szőke B. Edző: Matajsz Márk.

OSC: Lévai – Salamon, MANHERCZ 3, ERDÉLYI 2, UBOVIC 3, Bundschuch 1, Burián 1. Csere: Szabó Balázs, Kovács 1, Seman, Tóth, Ukropina. Edző: Vad Lajos.

A mérkőzés előtt Bánfi Péter, az AVUS elnöke, dr. Vincze Balázs szakmai igazgató – aki a mostanit megelőző legutóbbi, 21 évvel ezelőtti Eb-győztes csapat tagja volt – és két utánpótlás-játékos, Doma Máté és Horváth Richárd köszöntötte és ajándékozta meg a magyar válogatottal Európa-bajnoki aranyérmes Manhercz Krisztiánt és Erdélyi Balázst. A harmadik bajnok, Hárai Balázs nem volt a fővárosiak utazó keretében.

A szombathelyiektől Turnai Bálint és Ekler Bendegúz sérülés miatt csak a lelátóról nézhette a kilenc meccséből kilencet nyerő listavezető elleni derbit. A mérkőzés első gólját Sági büntetőjével a szombathelyiek szerezték. Hamar egyenlített a tavalyi ezüstérmes OSC: Ubovic talált a hálóba (1-1). Manhercz révén már a fővárosiak vezettek, és mivel Erdélyi is betalált, három és fél perccel a negyed vége előtt kettővel mentek a ritmust egyre inkább elkapó vendégek. A második negyedben több jó lövőhelyzetet is kidolgozott az AVUS, de újabb gólokat a listavezető szerzett. Szabó büntetőből faragott a hátrányon, majd Marnitz talált be távolról (4-6), Horváth Alex pedig több közeli lövést védett bravúrral.

Az AVUS kapusa a harmadik negyedben is remekelt, de az OSC két gólnál nem engedte közelebb a hazai együttest, sőt, a harmadik negyed végére négy találattal (5-9) elhúzott. Az aligátorok nem adták fel, tartották a lépést, Irmes gyönyörű góljával közelebb zárkóztak, aztán Takács találatával ismét csak kettővel vezetett az OSC (7-9). Felcsillant a remény a bravúrra, az egyenlítésre. Ám Manhercz gólja lehűtötte a kedélyeket, újra három volt közte: 7-10. A hajrában három támadást is elkapkodtak az aligátorok. Az OSC rutinosan játszva 11-7-re nyert, de a vesztes csapatnak sincs oka a szégyenkezésre, az utolsó két percet leszámítva meccsben volt az AVUS.

Matajsz Márk: – A védekezéssel és a kapusteljesítménnyel maximálisan elégedett vagyok, erre a játékra lehet építeni. PA