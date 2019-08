Remekül szerepeltek az alföldi versenyen az Alpokalja SK sportolói

Egy ezüst- és egy aranyérmet szereztek az Alpokalja SK versenyzői a Hungária Kupa tájfutó viadalon.

Az évről évre legtöbb indulót számláló ötnapos nemzetközi Hungária Kupát ezúttal az Alföldön, Mórahalom központtal rendezték. Ezúttal ugyan kevesebben álltak rajthoz, mint egy esztendővel korábban, amikor kétezren neveztek. De most is több mint ezren választották a viadalt. Megyénkből az Alpokalja Szabadidősport Egyesület és a Sárvári Kinizsi versenyzői álltak rajthoz a kitűnően szervezett versenyen. Az ötnapos verseny változatos terepeken zajlott, ahol a nehezen futható buckás talaj, laza homokdűnék és a jellegzetes, futást és láthatóságot folyamatosan befolyásoló növényzet jelentettek kihívást a 16 nemzet futóinak. Mind az öt napon futottak a sportolók, az időeredmények átlaga után alakult ki a végső sorrend. Az Alpokalja tájfutói két, szépen csillogó érmet is szereztek.

A női A kategóriában Ratinland Zsófia rögtön az első futam megnyerésével tette egyértelművé remek futóformáját, és a következő napokon is egyenletes teljesítményt nyújtva ezüstérmes lett. A férfi B kategóriában pedig Győrffy Kristóf – aki egyébként az Alpokalja másodedzője – az öt nap alatt folyamatosan magabiztosan versenyezve a dobogó tetejére futott fel, végül aranyérmet szerzett. PA